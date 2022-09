Obračun evropskih velikanov v Münchnu za nogometne sladokusce

Toda nocoj statistika do sedaj odigranih tekem v sezoni ne bo igrala pomembne vloge, saj si bosta na nasprotnih straneh igrišča stali vrhunski moštvi, ki gojita najvišje možne ambicije. Oboji z izbranimi besedami govorijo o tekmecu, trener Münchenčanov Julian Nagelsmann pa se zaveda, da to ni Barcelona iz lanske sezone, ko je njegovo moštvo prav tako v skupinskem delu tekmovanja dvakrat zlahka opravilo z varovanci legendarnega Xavija Hernandeza (na obeh tekmah je bilo 3:0 za Bayern, op. p.). "Barcelona je in bo vedno Barcelona. Poleti so se močno okrepili in v München prihajajo upravičeno samozavestni. Gre za odlično moštvo z izjemnimi posamezniki, ki so v vsakem trenutku zmožni prevesiti tehtnico na svojo stran. Po gostujoči zmagi v Milanu tudi mi samozavestno pričakujemo dvoboj z Barcelono. Pred svojimi navijači bomo zagotovo storili vse, da točke ostanejo doma," je na zadnjem druženju z novinarji dejal mladi strateg serijskih nemških državnih prvakov.

Tako Bayern kot Barcelona sta v novo sezono vstopila bolj ali manj uspešno. Za odtenek uspešnejši so sicer Katalonci, ki so na zadnjih šestih tekmah vknjižili pet zmag in remi, medtem ko so Bavarci dosegli po tri zmage in remije.

Katalonci torej z zvrhano mero samozavesti pričakujejo nocojšnji derbi v predtekmovalni skupini C. Zadnjo prvenstveno tekmo proti Cadizu so Robert Lewandowski in druščina dobili s prepričljivih 4:0, s čemer so začasno zavzeli vrh prvenstvene razpredelnice. "Upam in želim si, da bi Roberta naši navijači lepo sprejeli. Njegov doprinos klubskim uspehom v zadnjih letih je bil enormen. Toda okoliščine so zdaj drugačne, saj moramo storiti vse, da ga zaustavimo. Vemo, da ne bo lahko, a moramo poizkusiti vse, da nam uspe," je še dodal Nagelsmann.

Branilec Barcelone Ronald Araujo bo ob Julesu Kondeju, Ericu Garcii in Alejandru Baldeu zavzel položaj enega od štirih branilcev. Po napovedih naj bi na sredini igrišča zaigrali Gavi, Sergio Busquets in Pedri, v konici napada pa bodo največ karseda skušali storiti Raphinha, Lewandowski in Ousmane Dembele. "O moči oziroma kakovosti Bayerna ni treba izgubljati besed. Vrhunsko moštvo, ki kaznuje vsako napako tekmeca. Zato bomo morali biti še toliko bolj pozorni v obrambi, kjer si napak preprosto ne bomo smeli privoščiti. V München smo prišli tekmovat in želimo si zvenečega skalpa," Araujo optimistično zre proti nocojšnjemu spektaklu.

Liga prvakov, skupina C, 2. krog, izid:

Bayern München - Barcelona -:- (-:-)

Verjetni postavi:

Bayern München: Neuer; Pavard, De Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Gnabry, Muller, Sane; Mane. Trener: Julian Nagelsmann.

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, E. Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembele. Trener: Xavi Hernandez.