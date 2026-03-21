Nogomet

Bayern z novo rutinsko zmago vse bližje strelski stotici, Bayer ponovno razočaral

München, 21. 03. 2026 18.25 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Harry Kane

Nogometaši Bayerna so dosegli novo visoko zmago v nemški ligi. V 27. krogu so na domačem terenu s 4:0 odpravili Union Berlin. Spodrsnilo pa je Bayerju, ki je igral le 3:3 z zadnjim Heidenheimom. Že v petek je Leipzig s 5:0 odpravil Hoffenheim, zvečer bo druga Borussia Dortmund igrala s Hamburgom.

Bayern z novo rutinsko zmago
FOTO: Profimedia

Bayern je dosegel novo rutinsko zmago, po 4:0 proti Unionu pa so Bavarci ne le vse bližje 35. lovoriki v zgodovini kluba, temveč tudi lastnemu strelskemu rekordu. Zdaj so namreč že pri 97 golih, do lastnega rekorda (101 golov) iz sezone 1971/72 jim tako manjkajo le še štirje. Do konca sezone je še sedem tekem.

Začasno je prednost na vrhu spet dvomestna, saj je Bayern po zmagi 12 točk pred Dortmundom, ki bo zvečer igral s Hamburgom.

Harry Kane
FOTO: Profimedia

Za en zadetek je poskrbel domači zvezdnik Harry Kane, Anglež je sicer še dvakrat zgrešil skoraj nemogoče. Tudi on lovi strelski rekord lige, ki ga ima Robert Lewandowski iz sezone 2020/21 z 41 zadetki, z današnjim je zdaj pri 31. Danes je dvakrat zadel še Serge Gnabry, četrti gol je dodal Michael Olise.

Dva današnja popoldanska obračuna sta se končala z delitvijo točk in s po pol ducata golov. V porenskem derbiju sta se merila Köln in Borussia Mönchengladbach. Bolj zadovoljni so bili lahko domači, saj je Eric Martel izenačil v 84. minuti, potem pa dve minuti pozneje dobil še drugi rumeni karton, a je Köln zdržal do konca. Za Gladbach je dva gola dosegel Jens Castrop.

Bayer Leverkusen doživel razočaranje
FOTO: Profimedia

Bayer Leverkusen je med tednom izpadel iz lige prvakov, danes pa doživel še razočaranje proti zadnjeuvrščenemu Heidenheimu. Lekarnarji so vodili z 2:0 in po izenačenju domačih spet s 3:2, ko je drugi gol na tekmi v 79. minuti dosegel Patrik Schick. A je v 85. minuti z drugim golom na tekmi odgovoril tudi Marcus Pieringer.

V boju ekip z dna lestvice je pomembno zmago dosegel Werder, ki je z 1:0 premagal Wolfsburg, slednji ostaja predzadnji.

V nedeljo bo Mainz gostil Frankfurt nekdanjega trenerja Celja Alberta Riere, St. Pauli bo igral s Freiburgom, Augsburg pa s Stuttgartom.

Bayern vodi na lestvici s 70 točkami, Borussia Dortmund s tekmo manj jih ima 58, Leipzig, Stuttgart (s tekmo manj) in Hoffenheim imajo po 50 točk, Bayer pa 46.

