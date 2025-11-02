Svetli način
Nogomet

Bayern z rekordnim finančnim prometom, predsednik ostaja Hainer

München, 02. 11. 2025 16.14 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
5

Nemški nogometni velikan Bayern je dan po deveti zaporedni zmagi v nemški ligi izvedel skupščino kluba in na njej razkril rekordno finančno poslovanje zadnjega obdobja, obenem pa so člani kluba izvolili novo-staro vodstvo. Na mestu predsednika najmočnejšega nemškega kluba namreč ostaja Herbert Hainer.

Kot je sporočil bavarski klub, je v finančnem obdobju 2024/25 skupni promet znašal 978,3 milijona evrov, kar je rekordna številka, za 2,8 odstotka večja od tiste v prejšnjem ciklu. Čisti dobiček je sicer nekoliko manjši, znašal je 27,1 milijona evrov, v dveh obdobjih pred tem pa 43,1 milijona in 35,7 milijona.

Jan-Christian Dreesen
Jan-Christian Dreesen FOTO: AP

"Čeprav so časi izjemno negotovi, nogometni prestopni trg pa dobiva povsem nove dimenzije, nam je uspelo spet doseči rekorden promet in končati s solidnim dobičkom. To kaže našo moč, Bayern ni ranljiv, ampak zelo stabilen," je dejal izvršni direktor kluba Jan-Christian Dreesen. Rekordno je tudi članstvo v klubu: zadnja številka je 432.500 članov, kar je največ doslej v 125-letni zgodovini Bayerna.

Hainer pa ni imel tekmeca pri predsedniških volitvah, člani kluba so mu zaupali tretji mandat.

Bayern Munchen Bundesliga Dobiček
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
02. 11. 2025 19.32
+1
Lepo. Pa saj tako je že leta in leta. Pozitivno poslovanje in brez brezpametnega razmetavanja z densrjem. Bravo, Bayern.
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
02. 11. 2025 17.19
-1
Kane bo isto dosegel kot Lewandovski v Barceloni, prvo leto bo cvetel z goli, potem bo bil pa fuč!
ODGOVORI
1 2
Sixten Malmerfelt
02. 11. 2025 17.18
+0
Lahko vam bi igralce financiral Rheinmettal!
ODGOVORI
1 1
Sixten Malmerfelt
02. 11. 2025 17.18
+0
Sam je treba še osvojiti ligo prvakov, ampak s tem moštvom in gnarji ne bo šlo!
ODGOVORI
1 1
zmerni pesimist
02. 11. 2025 17.07
+0
Ha ha kane bi pa šel v barco
ODGOVORI
1 1
