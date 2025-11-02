Bayern z rekordnim finančnim prometom, predsednik ostaja Hainer

Kot je sporočil bavarski klub, je v finančnem obdobju 2024/25 skupni promet znašal 978,3 milijona evrov, kar je rekordna številka, za 2,8 odstotka večja od tiste v prejšnjem ciklu. Čisti dobiček je sicer nekoliko manjši, znašal je 27,1 milijona evrov, v dveh obdobjih pred tem pa 43,1 milijona in 35,7 milijona.

"Čeprav so časi izjemno negotovi, nogometni prestopni trg pa dobiva povsem nove dimenzije, nam je uspelo spet doseči rekorden promet in končati s solidnim dobičkom. To kaže našo moč, Bayern ni ranljiv, ampak zelo stabilen," je dejal izvršni direktor kluba Jan-Christian Dreesen. Rekordno je tudi članstvo v klubu: zadnja številka je 432.500 članov, kar je največ doslej v 125-letni zgodovini Bayerna.

Hainer pa ni imel tekmeca pri predsedniških volitvah, člani kluba so mu zaupali tretji mandat.