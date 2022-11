Bayern z rutinsko zmago v Gelsenkirchnu povečal vodstvo

Bayern je v dvoboju z zadnjim Schalkejem veljal za velikega favorita, a Bavarci so potrebovali precej časa, da so to tudi potrdili na terenu. Ekipa iz Gelsenkirchna je z borbeno predstavo zdržala do 37. minute, ko je zadel Serge Gnabry.

V nadaljevanju je Bayern prek Erica Maxima Choupo-Motinga - podal mu je Jamal Musiala, ki je prav danes kot prvi igralec tega kluba zbral sto nastopov pred dopolnjenim 20. letom - dosegel še drugi gol. To je bil obenem tudi zadnji zadetek na tekmi, na kateri so se domači sicer prizadevno borili, a je vodilna ekipa brez težav nadzorovala potek dvoboja.