Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Bayern z zmago proti Stuttgartu že potrdil naslov prvaka

München, 19. 04. 2026 19.49 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Bayern je že osvojil naslov nemškega prvaka

Nogometaši Bayerna so že štiri kroge pred koncem nemške lige ubranili naslov prvakov. V 30. krogu so z zmago 4:2 proti Stuttgartu tekmecem ušli na neulovljivih 15 točk naskoka. Za bavarski klub je to 13. naslov v zadnjih 14 letih, 34. zmaga v bundesligi in skupno 35. naslov prvaka v nemški zgodovini.

FOTO: Profimedia

Edini, ki so še imeli možnost (vsaj teoretično) preprečiti novo slavje Bavarcev, so bili nogometaši Borussie Dortmund, ki pa so si v soboto sami privoščili spodrsljaj in na gostovanju pri Hoffenheimu izgubili z 1:2.

S tem so Bayernu ponudili možnost, da si naslov prvaka dokončno zagotovi že s točko na današnji tekmi. Tudi če bi prednost po Bayernovi tekmi ostala "le" 12 točk, bi imeli Porurci zgolj še minimalne teoretične možnosti, saj bi morali v zadnjih štirih krogih nadoknaditi ne le 12 točk zaostanka, pač pa tudi popraviti 48 golov slabšo razliko v zadetkih.

FOTO: Profimedia

Bayern se na to teorijo ni oziral in je svoj del naloge opravil skoraj brezhibno. Za majhen minus je poskrbel le vodilni zadetek Stuttgarta, ki ga je dosegel Chris Fürich v 21. minuti, a je bil odgovor domačih bliskovit. Med 31. in 37. minuto so zadeli Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson in Alphonso Davies, prvi zvezdnik ekipe Harry Kane pa je v 52. minuti le še postavil piko na i. Stuttgart je v finišu tekme le kozmetično popravil izid, na klopi bavarske ekipe pa so takrat igralci že dobili majice z napisom prvaki 2026.

FOTO: Profimedia

Bayern je tako po zmagi v nemškem superpokalu osvojil že drugo lovoriko v sezoni, ima pa možnosti še za dve; naslednji teden se bo v polfinalu nemškega pokala meril z Leverkusnom, v polfinalu Lige prvakov pa s PSG-jem. Francosko-nemški obračun bomo v živo prenašali na Kanalu A in VOYO.

FOTO: Profimedia

Stuttgart je po porazu ostal četrti na lestvici s 56 točkami, tretji je Leipzig - saška ekipa je v soboto s 3:1 premagala Frankfurt nekdanjega celjskega stratega Alberta Riere s 3:1 - z 59.

Bayern je zdaj pri 79 točkah, števec golov v eni sezoni (prejšnji rekord 101 je popravil že pred današnjo tekmo) pa je zdaj dvignil že na 109. Borussia je ostala pri 64 točkah.

Za izenačenje še enega rekorda je pri Bayernu poskrbel vratar Manuel Neuer, ki je bil danes sicer na klopi: s 13. naslovom prvaka v karieri se je izenačil s še eno klubsko legendo Thomasom Müllerjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi 30. kroga nemške Bundeslige:

St. Pauli - Köln 1:1 (0:0)

Bayer Leverkusen - Augsburg 1:2 (1:1)

Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Union Berlin - Wolfsburg 1:2 (0:1)

Werder Bremen - Hamburg 3:1 (1:1)

Eintracht Frankfurt - Leipzig 1:3 (1:1)

Freiburg - Heidenheim 2:1 (1:0)

Bayern München - Stuttgart 4:2 (3:1)

Borussia Mönchengladbach - Mainz -:-

bundesliga bayern harry kane

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Fenomen hikikomori: ko se mladostnik umakne v svoj svet
Fenomen hikikomori: ko se mladostnik umakne v svoj svet
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila
To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila
zadovoljna
Portal
Pri 43 letih je videti mlajša kot pri 20 letih
Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden
Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden
6 izdelkov, ki jih ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih ne smete kupiti na spletu
Navdušila v mini črni obleki
Navdušila v mini črni obleki
vizita
Portal
Zakaj se maščoba nabira okoli trebuha
Hormonska utrujenost: kako jo prepoznati in zakaj ni enaka kot izgorelost
Hormonska utrujenost: kako jo prepoznati in zakaj ni enaka kot izgorelost
Vsak dan uživate ultra procesirano hrano? To se dogaja v vašem telesu
Vsak dan uživate ultra procesirano hrano? To se dogaja v vašem telesu
Nova študija razkriva, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Nova študija razkriva, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
cekin
Portal
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Nuška Drašček: 'Treba je preskočiti začetni strah'
Nuška Drašček: 'Treba je preskočiti začetni strah'
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
moskisvet
Portal
S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju
Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan
Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan
AI-oznake pomagajo dezinformacijam
AI-oznake pomagajo dezinformacijam
dominvrt
Portal
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Kako dolgi naj bodo pasji sprehodi? Prava mera gibanja za mladiče, odrasle pse in seniorje
Kako dolgi naj bodo pasji sprehodi? Prava mera gibanja za mladiče, odrasle pse in seniorje
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
okusno
Portal
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641