Bayern z zmago proti Stuttgartu že potrdil naslov prvaka

Bayern je že osvojil naslov nemškega prvaka FOTO: Profimedia

Edini, ki so še imeli možnost (vsaj teoretično) preprečiti novo slavje Bavarcev, so bili nogometaši Borussie Dortmund, ki pa so si v soboto sami privoščili spodrsljaj in na gostovanju pri Hoffenheimu izgubili z 1:2. S tem so Bayernu ponudili možnost, da si naslov prvaka dokončno zagotovi že s točko na današnji tekmi. Tudi če bi prednost po Bayernovi tekmi ostala "le" 12 točk, bi imeli Porurci zgolj še minimalne teoretične možnosti, saj bi morali v zadnjih štirih krogih nadoknaditi ne le 12 točk zaostanka, pač pa tudi popraviti 48 golov slabšo razliko v zadetkih.

Bayern se na to teorijo ni oziral in je svoj del naloge opravil skoraj brezhibno. Za majhen minus je poskrbel le vodilni zadetek Stuttgarta, ki ga je dosegel Chris Fürich v 21. minuti, a je bil odgovor domačih bliskovit. Med 31. in 37. minuto so zadeli Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson in Alphonso Davies, prvi zvezdnik ekipe Harry Kane pa je v 52. minuti le še postavil piko na i. Stuttgart je v finišu tekme le kozmetično popravil izid, na klopi bavarske ekipe pa so takrat igralci že dobili majice z napisom prvaki 2026.

Bayern je tako po zmagi v nemškem superpokalu osvojil že drugo lovoriko v sezoni, ima pa možnosti še za dve; naslednji teden se bo v polfinalu nemškega pokala meril z Leverkusnom, v polfinalu Lige prvakov pa s PSG-jem. Francosko-nemški obračun bomo v živo prenašali na Kanalu A in VOYO.

Stuttgart je po porazu ostal četrti na lestvici s 56 točkami, tretji je Leipzig - saška ekipa je v soboto s 3:1 premagala Frankfurt nekdanjega celjskega stratega Alberta Riere s 3:1 - z 59. Bayern je zdaj pri 79 točkah, števec golov v eni sezoni (prejšnji rekord 101 je popravil že pred današnjo tekmo) pa je zdaj dvignil že na 109. Borussia je ostala pri 64 točkah. Za izenačenje še enega rekorda je pri Bayernu poskrbel vratar Manuel Neuer, ki je bil danes sicer na klopi: s 13. naslovom prvaka v karieri se je izenačil s še eno klubsko legendo Thomasom Müllerjem.

