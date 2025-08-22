Svetli način
Nogomet

Bayern za začetek sezone osramotil nekdanje soigralce Šeška

München, 22. 08. 2025 22.29 | Posodobljeno pred eno minuto

Novo sezono nemške Bundeslige sta otvorila Bayern München in Leipzig. Aktualni prvaki so se poigrali z nekdanjimi soigralci Benjamina Šeška in slavili s kar 6:0 (3:0).

Slavje nogometašev Bayern Münchna na tekmi proti Leipzigu
Slavje nogometašev Bayern Münchna na tekmi proti Leipzigu FOTO: AP

Nogometaši Bayerna so bili boljša ekipa od začetka do konca tekme. V prvem delu prvega polčasa so bili nevarni Konrad Laimer, Michael Olise in Harry Kane, ki pa niso uspeli spremeniti začetnega izida. To je v 27. minuti uspelo Oliseju, prednost pa je pet minut pozneje povišal novinec Luis Diaz, izid prvega polčasa pa je v 42. minuti z drugim golom na tekmi postavil Olise.

V prvem polčasu je bil dokaj neviden Kane, ki pa je vse nadoknadil v drugem delu tekme. Z zadetki v 64., 74. in 78. minuti je na prvi tekmi sezone poskrbel za prvi hat-trick sezone in končni izid 6:0.

Na obračunu so se izkazali vsi štirje napadalno naravnani nogometaši Bavarcev. Kane je zabil trikrat, Olise dvakrat, Diaz je zadetku dodal dve podaji, Serge Gnabry pa je dvakrat asistiral.

