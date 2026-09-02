Bayern začenja lov na ubranitev naslova nemškega pokalnega prvaka

Zmaga v superpokalu proti Borussii Dortmund (2:1) in suverena zmaga na uvodni tekmi Bundeslige proti Stuttgartu (5:1) sta odličen začetek sezone za Bayern. Toda moštvo Vincenta Kompanyja želi še več, zato je po domači zmagi proti Stuttgartu v slačilnici izkoristilo čas, da se ustrezno pripravi na prihajajoči dvoboj prvega kroga nemškega pokala v Osnabrücku.
Glavni trener nemških prvakov Vincent Kompany je ekipo pozval, naj proti na papirju šibkejšemu nasprotniku pokaže enako raven zavzetosti kot na prvih dveh tekmah sezone:
"Najpomembneje je, da se zavedamo, da bi lahko bilo težko, in da jih ne podcenjujemo. Veliko sem že slišal o Bremer Brückeju in o tem, kaj lahko pričakujemo tam v Osnabrücku," je poudaril 40-letnik. Ob tem pa se spomnil tudi lanske zmage s 3:2 pri tretjeligašu Wehen Wiesbaden, ko prva ovira še zdaleč ni bila lahka.
Nasprotnik Bayerna Osnabruck sezone v drugi Bundesligi ni začel po načrtih in je v uvodnih dveh krogih doživel dva poraza, zaradi katerih je bilo vzdušje v garderobi zaskrbljujoče. Nogometaši Osnabrucka so zmago dočakali v tretjem krogu in si tako pred mogoče največjo tekmo v zgodovini kluba nekoliko dvignili samozavest. "Pomembno je bilo, da smo osvojili prve tri točke. Zdaj imamo bonus tekmo proti Bayernu. Seveda so oni jasni favoriti"," je dejal novinec Adrian Beck.
Kompany je poudaril, da je Osnabrück v uspešni tretjeligaški sezoni izstopal predvsem po nevarnosti iz hitrih prehodov v napad, pri čemer je gradil na čvrsti obrambi.
Na začetku sezone ni šlo vse po načrtih, "toda nato so proti Bochumu ponovno našli obrambno čvrstost. Predstavljam si, da se bodo tudi proti nam ponovno zanašali na ta uspešen pristop", je nadaljeval trener Bayerna.
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