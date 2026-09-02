Bayern začenja lov na ubranitev naslova nemškega pokalnega prvaka

Zmaga v superpokalu proti Borussii Dortmund (2:1) in suverena zmaga na uvodni tekmi Bundeslige proti Stuttgartu (5:1) sta odličen začetek sezone za Bayern. Toda moštvo Vincenta Kompanyja želi še več, zato je po domači zmagi proti Stuttgartu v slačilnici izkoristilo čas, da se ustrezno pripravi na prihajajoči dvoboj prvega kroga nemškega pokala v Osnabrücku.

Glavni trener nemških prvakov Vincent Kompany je ekipo pozval, naj proti na papirju šibkejšemu nasprotniku pokaže enako raven zavzetosti kot na prvih dveh tekmah sezone:

"Najpomembneje je, da se zavedamo, da bi lahko bilo težko, in da jih ne podcenjujemo. Veliko sem že slišal o Bremer Brückeju in o tem, kaj lahko pričakujemo tam v Osnabrücku," je poudaril 40-letnik. Ob tem pa se spomnil tudi lanske zmage s 3:2 pri tretjeligašu Wehen Wiesbaden, ko prva ovira še zdaleč ni bila lahka.