Bayern zaostajal z 0:3, nato pa redko viden preobrat in zmaga

Mainz, ki potrebuje točke za beg z dna lestvice na varna mesta za obstanek, je prikazal enega najboljših polčasov v sezoni. Proti starim in novim prvakom, ki so nastopili z delno premešano postavo zaradi torkove tekme Lige prvakov proti Paris Saint-Germainu (prenos na Kanalu A in VOYO), je v prvem delu odlično izkoriščal priložnosti in ležernost Bavarcev, v polno pa so zadeli Sheraldo Becker, Paul Nebel in Dominik Kohr. A prednost treh golov ni bila dovolj. Gostujoči strateg Vincent Kompany je v drugem delu na teren poslal prvokategornike Harryja Kana, Michaela Oliseja in Jamala Musialo. Preobrat je začel Nicolas Jackson v 53. minuti, med 73. in 83. pa so zadeli še Olise, Musiala in Kane.

Bayern FOTO: AP

Nemški prvaki, ki so tri kroge pred koncem sezone že pri 113 doseženih golih, so s to zmago še na 25. zaporedni tekmi v gosteh ostali neporaženi, šele drugič v Bundesligi pa je moštvu po zaostanku s tremi goli ob polčasu uspelo na koncu zmagati. Prvič je to storil Bayern iz leta 1976, ko je proti Bochumu prav tako zaostajal z 0:3 in zmagal s 6:5. Bayer je dosegel pomembno zmago v boju za Ligo prvakov, za tri točke proti Kölnu je oba gola dosegel Patrik Schick.

Eintracht nekdanjega celjskega stratega Alberta Riere je igral 1:1 z Augsburgom. V večerni tekmi pa je Hoffenheim v gosteh premagal Hamburg z 2:1. Hoffenheim je s klubskim rekordom, 17. zmago v sezoni, začasno skočil na četrto mesto in zgostil boj za Ligo prvakov. V boju za obstanek je zmago dosegel Heidenheim (2:0 proti St. Pauliju), sicer še ostaja zadnji, a ima zdaj še možnosti za preboj na 16. mesto in kvalifikacije. Le dve točki več pa ima Wolfsburg, ki je danes igral le 0:0 z Mönchengladbachom.

Izidi, nemška Bundesliga, 31. krog: