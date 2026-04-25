Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Bayern zaostajal z 0:3, nato pa redko viden preobrat in zmaga

Mainz, 25. 04. 2026 21.41 pred 11 minutami 2 min branja 1

Avtor:
S.V. STA
Bayern

Nogometaši münchenskega Bayerna so v tekmi 31. kroga nemške lige v Mainzu zmagali s 4:3, potem ko so ob polčasu že zaostajali z 0:3. Bayer Leverkusen je z 2:1 premagal Köln, Frankfurt in Augsburg sta igrala 1:1.

Mainz, ki potrebuje točke za beg z dna lestvice na varna mesta za obstanek, je prikazal enega najboljših polčasov v sezoni. Proti starim in novim prvakom, ki so nastopili z delno premešano postavo zaradi torkove tekme Lige prvakov proti Paris Saint-Germainu (prenos na Kanalu A in VOYO), je v prvem delu odlično izkoriščal priložnosti in ležernost Bavarcev, v polno pa so zadeli Sheraldo Becker, Paul Nebel in Dominik Kohr.

A prednost treh golov ni bila dovolj. Gostujoči strateg Vincent Kompany je v drugem delu na teren poslal prvokategornike Harryja Kana, Michaela Oliseja in Jamala Musialo. Preobrat je začel Nicolas Jackson v 53. minuti, med 73. in 83. pa so zadeli še Olise, Musiala in Kane.

Bayern
Bayern
FOTO: AP

Nemški prvaki, ki so tri kroge pred koncem sezone že pri 113 doseženih golih, so s to zmago še na 25. zaporedni tekmi v gosteh ostali neporaženi, šele drugič v Bundesligi pa je moštvu po zaostanku s tremi goli ob polčasu uspelo na koncu zmagati. Prvič je to storil Bayern iz leta 1976, ko je proti Bochumu prav tako zaostajal z 0:3 in zmagal s 6:5.

Bayer je dosegel pomembno zmago v boju za Ligo prvakov, za tri točke proti Kölnu je oba gola dosegel Patrik Schick.

Preberi še Trenerka, ki piše zgodovino, delo pričela z dvema porazoma

Eintracht nekdanjega celjskega stratega Alberta Riere je igral 1:1 z Augsburgom. V večerni tekmi pa je Hoffenheim v gosteh premagal Hamburg z 2:1. Hoffenheim je s klubskim rekordom, 17. zmago v sezoni, začasno skočil na četrto mesto in zgostil boj za Ligo prvakov.

V boju za obstanek je zmago dosegel Heidenheim (2:0 proti St. Pauliju), sicer še ostaja zadnji, a ima zdaj še možnosti za preboj na 16. mesto in kvalifikacije. Le dve točki več pa ima Wolfsburg, ki je danes igral le 0:0 z Mönchengladbachom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, nemška Bundesliga, 31. krog:

Leipzig - Union Berlin 3:1 (2:0)

Augsburg - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)

Köln - Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)

Heidenheim - St. Pauli 2:0 (1:0)

Mainz - Bayern München 3:4 (3:0)

Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 0:0

Hamburg - Hoffenheim 1:2 (1:2)

Barcelona Realu ušla na ogromnih 11 točk

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
25. 04. 2026 21.49
Vsi delajo remontade samo tisti klub ne, za katerega Šme trdi , da jo bo
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
zadovoljna
Portal
4 znamenja, ki jih v naslednjih mesecih čaka sreča
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?
Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
vizita
Portal
Znanstveniki izpostavili najnevarnejši čas v življenju za pridobivanje teže
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
cekin
Portal
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
moskisvet
Portal
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
dominvrt
Portal
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
okusno
Portal
5 sladic, ki jih pripravimo v soboto in jih jemo ves vikend
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
voyo
Portal
Hobit: Smaugova pušča
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669