Goretzka in Martinez zaradi okužb brez nastopa na klubskem SP?

Nogometaša sredine igrišča Bayerna iz Münchna Leon Goretzka in Javi Martinez, ki sicer lahko igra tudi na položaju branilca, sta bila pozitivna na novi koronavirus in sta v samoosamitvi, so sporočili iz bavarske ekipe, branilke naslova Lige prvakov.

icon-expand Martinez (v sredini) je bil junak Bayerna na uvodni mednarodni preizkušnji aktualne sezone, ko je odločil tekmo evropskega superpokala s Sevillo. FOTO: AP Iz nemškega prvaka so potrdili, da Leona Goretzke in Javija Martinezane bo na sobotni tekmi 1. Bundeslige proti Hoffenheimu, vprašljiva pa je njuna pot na klubsko svetovno prvenstvo. Tega bodo pripravili v začetku februarja v Katarju, kjer se bo bavarska ekipa na polfinalni tekmi 8. februarja pomerila z zmagovalcem četrtfinalnega obračuna med katarskim prvakom Al-Duhailom in afriškim prvakom Al-Ahlijem iz Egipta. Tri dni prej bo Bayern igral še na domači prvenstveni tekmi proti Herthi iz Berlina. icon-expand