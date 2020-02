Bayern zavrnil možnost prihoda Ronalda: Za nas je prestar

Nemški mediji že odštevajo mesece do začetka poletnega prestopnega roka, ko naj bi polne klubske blagajne začel prazniti najtrofejnejši klub 1. Bundeslige. Bayern je v zadnjih letih kupoval precej zadržano, pod vodstvom novega predsednika Herberta Hainerjapa želijo Bavarci spet odločno oddati kandidaturo za naslov v Ligi prvakov. V Nemčiji so se razširile govorice, da bi lahko rdeče okrepil nihče drug kot napadalec Juventusa in portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo, a je Hainer to možnost že odločno zavrnil.

RONALDO

"Jasno je, da se v medijih pojavlja veliko imen, in to je razumljivo. A za nas je prestar," je bil jasen Hainer, ki ni bil tako odločen, ko je beseda nanesla na nemškega reprezentanta in članaManchester Cityja Leroya Saneja, ki se že nekaj mesecev pojavlja v kombinacijah za povratek v domovino.