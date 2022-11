Bayern se je znesel nad Werderjem, Wolfsburg boljši od Dortmunda

Bayern je vse dvome o zmagovalcu razpršil že v prvem delu, v katerem na začetku sicer ni blestel, Eric Maxim Choupo-Moting je celo zapravil enajstmetrovko, branil je vratar Jiri Pavlenka. Toda nato je med 22. in 28. minuto domača ekipa zadela trikrat, dvakrat Serge Gnabry in Leon Goretzka, kar je bilo ob prvem zadetku Jamala Musiale že dovolj za mirno nadaljevanje tekme. Bavarci so spet udarili še ob koncu tekme, ko sta v razmaku treh minut zadela Gnabry za "hattrick" in Mathys Tel.

Od vodilnih ekip je danes igrala še Borussia Dortmund, ki je gostovala pri Wolfsburgu in se opekla. Domači so gostom sicer prepustili terensko premoč, sami pa so udarili ob začetku in koncu tekme, ko sta zadela Micky van de Ven in Lukas Nmecha. Dortmund je tako ostal na četrtem mestu.

V preostalih današnjih tekmah je Bochum premagal Borussio Mönchengladbach z 2:1, Stuttgart pa z enakim izidom Hertho.

Krog se bo končal v sredo, ko bo igral tudi klub nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla Leipzig. Gostil bo (pred tem krogom) drugouvrščeni Freiburg. Union Berlin, ki je v nedeljo po skoraj dveh mesecih izgubil vodstvo v bundesligi, pa bo gostil Augsburg.