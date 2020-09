Bayern zmagovalec nemškega superpokala

Nogometaši Bayerna so zmagovalci letošnje izvedbe nemškega superpokala. V obračunu v Münchnu so s 3:2 (2:1) premagali Borussio Dortmund. Za Bavarce je to v letu 2020 že peta lovorika po naslovu državnih in pokalnih prvakov in zmagah v ligi prvakov in evropskem superpokalu.

Nogometaši Bayerna so v zrak dvignili še drugi superpokal v tej sezoni. FOTO: Twitter Za uvod v ta prestižni obračun sta velika nemška tekmeca prejšnji teden doživela ligaški zaušnici, Dortmund je klonil proti Augsburgu, Bayern pa je proti Hoffenheinmu doživel prvi poraz po 23 zaporednih zmagah. Tekma med prvakom in pokalnim zmagovalcem (ker je Bayern v prejšnji sezoni pospravil obe lovoriki, je Bourussia igrala kot drugouvrščena ekipa bundeslige) je sicer običajno na sporedu kot uvod pred novo sezono, a je tokrat zaradi koronakrize marsikaj drugače. Zaradi koronskih ukrepov na Bavarskem pa je tudi ta tekma potekala brez gledalcev.

Bavarci so povedli z zadetkomCorentina Tolissoja v 18. minuti, prednost je povečal Thomas Müllerv 32. Že pred polčasom pa je Julian Brandtnapovedal oster boj v nadaljevanju z zadetkom za 1:2, za porursko ekipo pa je potem mladi zvezdnik Erling Haalandizenačil v 55. minuti. Isti igralec bi lahko nekaj minut pozneje povedel svojo ekipo v vodstvo, a jeManuel Neuer njegov drugi poskus ubranil. Zadnjo besedo so nato imeli domači, zmagoviti gol pa je po napaki gostujoče obrambe v 82. minuti dosegel Joshua Kimmich, potem ko je Marwin Hitznjegov prvi poskus ubranil, odbito žogo pa je Kimmich med padcem še spravil v mrežo. Tekmo pa je zaznamoval tudi konec kariere:Bibiana Steinhaus, ki je od leta 2017 kot edina sodnica delila pravico na tekmah nemške bundeslige, se je z današnjim sojenjem, ko je prvič vodila tekmo superpokala, poslovila od sodniškega dela. Sama je pojasnila, da ima za takšno določitev osebne razloge, jo je pa pospešila koronska kriza.