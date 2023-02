Bayern z zanesljivo zmago nazaj na vrh lestvice

Bavarci so že v prvem polčasu razrešili vse dvome o zmagovalcu proti tretjeuvrščeni ekipi Bundeslige. Potem ko so se v prve pol ure še mučili z obrambno naravnanimi tekmeci, so že do polčasa zadeli Eric Maxim Choupo-Moting (31.), Kingsley Coman (40.) in Jamal Musiala (45+1.). V drugem polčasu se izid ni več spremenil. Bayern ima po zmagi na vrhu lestvice 46 točk oziroma prav toliko kot Dortmundčani. Sledijo Union Berlin (43), Leipzig (42), Freiburg (41).