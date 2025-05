Po remiju Leverkusna vsega konec: Bayern osvojil nemško krono

Bayern do preobrata, a Leipzig uspel zamakniti slavje Bavarcev

Tretje mesto na lestvici zaseda Eintracht Frankfurt, Freiburg je četrti, točko pred Borussio iz Dortmunda. Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla je šesti.

Bayern je po sobotnem remiju z Leipzigom zbral 76 točk in ima pred zadnjima dvema tekmama prvenstva neulovljivih osem točk prednosti pred lekarnarji (68), kar pomeni, da so že zapečatili naslov nemških prvakov, skupno 34. Je pa do svoje prve lovorike sedaj končno prišel tudi angleški zvezdnik Harry Kane .

Kiel do pomembne zmage proti Augsburgu

Nogometaši Holsteina Kiela, kjer igra tudi Slovenec David Zec, so dosegli pomembno zmago v boju za obstanek v nemški nogometni ligi. V 32. krogu so v gosteh s 3:1 premagali Augsburg in zdaj le še točko zaostajajo za 16. mestom, ki v Bundesligi prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek.

Kiel je od moštev, ki se borijo za obstanek, v tem krogu nalogo opravil najbolje. Heidenheim in zadnji Bochum sta namreč že v petek v medsebojnem obračunu igrala le 0:0 in s tem ponudila priložnost Kielu.

Ta jo je danes tudi izkoristil, severnonemška ekipa je na Bavarskem odlično odigrala predvsem prvi polčas, ko sta zadela Shuto Machino in Alexander Bernhardsson; slednji je dodal še en gol v drugem polčasu, domačim je šele v 90. minuti uspelo prvič premagati vratarja gostov. A takrat so imeli Zec - tudi tokrat je igral celo tekmo - in soigralci zmago že zagotovljeno.

Z novimi tremi točkami za šesto zmago v sezoni je Kiel zdaj na 17. mestu pri 25 točkah in ima le še eno manj od Heidenheima, zadnji je z 22 Bochum.