Bayern nadaljuje zmagoviti niz, Paderborn v Leipzigu izenačil v 92. minuti

Nov velik korak do naslova prvaka so naredili nogometaši Bayerna, ki so v obračunu ekip z vrha lestvice premagali Bayer s 4:2. Bayern je gostoval pri Bayerju, ki se z Borussio Mönchengladbach, Borussio Dortmund in Leipzigom bori za Ligo prvakov v naslednji sezoni. Domači so ostali praznih rok, morda tudi zaradi odsotnosti enega najboljših mož Kaija Havertza, ki je manjkal zaradi poškodbe.

Leverkusen je sicer dobro začel in z zadetkom Lucasa Alaria v deseti minuti povedel. Toda Bavarci so se hitro pobrali in že v prvem polčasu poskrbeli za preobrat. Najprej so zadeli Kingsley Coman, Leon Goretzka in ob izteku prvega dela še drugi najboljši strelec v ekipi Serge Gnabry (12. gol v sezoni). V nadaljevanju je Bayern le še dokončal delo, na svoj račun pa je prišel še prvi strelec moštva in lige. Robert Lewandowski je namreč v 66. minuti povišal vodstvo na 4:1, dokončno potopil Bayer, sam pa letvico zadetkov v sezoni bundeslige dvignil že na 30, skupno v vseh tekmovanjih pa na 44. Leverkusen je ob koncu sicer izid znižal, a je imel gol Floriana Wirtza le estetski pomen.

Leipzig, za katerega je spet igral Kevin Kampl(v igro je vstopil v 88. minuti), pa je presenetljivo igral le neodločeno 1:1 z zadnjeuvrščenim Paderbornom. Zmago in tri točke so morda rdeči biki vknjižili že pred tekmo, toda na koncu so se pošteno ušteli. Tokrat je bil v postavi Leipziga spet nekdanji slovenski reprezentant Kampl, ki je dve tekmi svoje ekipe izpustil zaradi lažje poškodbe. Je pa danes zaradi poškodbe manjkal Marcel Sabitzer. Patrik Schick je za Leipzig zadel v 27. minuti, pozneje pa je bil Paderborn enakovreden ekipi z vrha lige in imel celo nekaj priložnosti za izenačenje. Leipzig je sicer v drugem delu igral brez Dayota Upamecana, saj je ob koncu prvega polčasa dobil drugi rumeni karton. Domači bi lahko minimalno zmago potrdili ob koncu, toda Timo Werner je zadel samo okvir gola. Kazen je prišla v 92. minuti, ko je Christian Strohdiek poskrbel za izenačenje in hladno prho za Leipzig. Ta je tako z le točko ostal na tretjem mestu lestvice za Borussio Dortmund, ki ima tekmo manj. Kampl je igral do 88. minute, ko ga je zamenjal Willi Orban.

Na preostalih današnjih tekmah je Eintracht doma izgubil z Mainzem z 0:2, Fortuna Düsseldorf in Hoffenheim sta igrala 2:2. Zvečer bo na sporedu še zadnja današnja tekma, ko bo Dortmund gostil Hertho iz Berlina. Že v petek je Freiburg premagal Borussio Mönchengladbach z 1:0, krog se bo končal z nedeljskimi tekmami Werder Bremen - Wolfsburg (13.30), Union Berlin - Schalke (15.30) in Augsburg - Köln (18.00).