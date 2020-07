Bayern domačo sezono končal s pokalno lovoriko

V finalu nemškega nogometnega pokala sta se na Olimpijskem stadionu v prestolnici pomerila Bayern München in Bayer Leverkusen. Bavarci so upravičili vlogo favorita in tekmece ugnali s 4:2. Bavarci so osvojili dvojno krono v tej sezoni, saj so tudi osmič zaporedoma postali nemški prvaki.

icon-expand Prvi zvezdnik Bayerja Kai Havertz je bil ves čas odlično pokrit, pa tudi svojega dne ni imel. FOTO: AP

Lekarnarji, ki bodo prihodnjo sezono igrali v Ligi Evropa, so aktualne in serijske nemške prvaka presenetili z agresivno igro v napadalni polovici in Bavarci so imeli uvodoma kar nekaj težav, da razvijejo igro in (pričakovano) prevzamejo terensko pobudo. Bayern je bil prvič nevaren ob poskusu Francoza Kingsleyja Comana, ki pa je bil preveč po sredini vrat slovaškega čuvaja mreže Lukas Hradeckyja.

Leroy Sane je pred dnevi okrepil Bavarce. Sane je Bayernova tretja okrepitev za novo sezono, potem ko so na Bavarsko zvabili vratarja Alexandra Nübla iz Schalkeja in mladega branilca Tanguyja Nianzouja Kouassija iz PSG.

Je nato le začel plesti mrežo okoli nasprotnikovih vrat in postajal vse bolj nevaren. Po nespametnem prekršku lekarnarjev na robu kazenskega prostora nad Poljakom Robertom Lewandowskim je Bayern prišel do lepe priložnosti za prvi zadetek. Kazalo je, da bo prosti strel s kakšnih osemnajstih metrov izvedel Lewandowski, a je odgovornost prevzel Avstrijec David Alabain neubranljivo zadel. Hradecky je bil povsem brez moči.

icon-expand David Alaba FOTO: AP

Po golu so se Bavarci sprostili in tekmece povsem zbili pred vrata, odhajajoči zvezdnik BayerjaKai Havertz pa je bil vse bolj osamljen v napadu.

Namesto 75.000 gledalcev je bilo na berlinskem olimpijskem stadionu prisotnih le 681 ljudi.