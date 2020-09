Začela se je Bundesliga: Bayern po kratki poletni prekinitvi spet melje

Nogometaši Bayerna so novo sezono nemške lige začeli tako, kot so končali prejšnjo in kot so poleti osvojili ligo prvakov. Dosegli so zanesljivo zmago, v današnjem večernem uvodu v novo sezono so na svojem, tokrat zaradi zdravstvenih zaostritev v Nemčiji praznem stadionu premagali Schalke kar z 8:0 (3:0).

Strahovi tekmecev, da bo Bayern tudi v novi sezoni prevelika ovira za vse, so se vsaj na začetku uresničili. Kljub nekaterim manjšim kadrovskim spremembam, kot zadnji je odšel Thiago Alcantara v Liverpool, so Bavarci zadržali jedro moštva iz zmagovite prejšnje sezone, dodali pa so šeLeroya Saneja, ki je že dobil priložnost v prvi postavi na tekmi proti nekdanjemu klubu. Prvi gol v novi sezoni je dosegel Serge Gnabry, obramba tekmecev je zdržala samo tri minute in 23 sekund. V prvem polčasu sta zadela še Leon Goretzka (19.) in najboljši strelec v Nemčiji in ligi prvakov zadnje sezone Robert Lewandowski (31.). Takoj na začetku drugega dela je spet zadel v polno razpoloženi Gnabry, kar pa še ni bil konec njegove predstave. Za prvi "hat-trick" letošnje nemške lige je zadel še v 59. minuti. Šesti gol je dosegel Thomas Müller v 69., Sane je prvega za Bayern dosegel v 71., piko na i je v 81. postavil mladi Jamal Musiala. icon-expand Thomas Müller, Robert Lewandowski in Serge Gnabry FOTO: AP Prvo tekmo sezone so v Münchnu igrali pred praznimi tribunami. V Nemčiji je sicer načeloma zdaj dovoljeno na športnih prireditvah zapolniti do 20 odstotkov kapacitet objektov, vendar imajo lokalne oblasti pristojnost, da odločijo o obisku. V bavarski prestolnici so zaradi povečanja števila okužb v zadnjih dneh sprva število omejili na 7500 gledalcev, nazadnje pa odločili, da navijačev na stadionu še ne bo. V nadaljevanju prvega kroga bodo v Nemčiji podprvaki iz Dortmunda v soboto gostili Borussio Mönchengladbach, Leipzig Kevina Kamplabo v nedeljo gostil Mainz. Izid, nemška liga, 1. krog:

Bayern München - Schalke 04 8:0 (3:0)