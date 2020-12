Lewandowski zabil 250. in 251. gol v Bundesligi in popeljal Bayern do zmage

Na današnjih tekmah 12. kroga je osrednja pozornost pripadla obračunom treh vodilnih ekip. Najbolje je delo opravil Leverkusen, ki je vlogo favorita upravičil že v prvem delu in povedel s hitrima zadetkoma Mitchella Weiserja in Mousse Diabyja. V nadaljevanju so gostje zmago potrdili, še dva gola sta v razmaku petih minut dodala Patrik Schick in Florian Wirtz.

Bayern je proti Wolfsburgu, do tega kroga eni od le dveh neporaženih ekip, začel slabo in se že v peti minuti znašel v zaostanku po zadetku Maximiliana Philippa. Izenačil je seveda prvi zvezdnik Bavarcev Robert Lewandowski z jubilejnim 250. golom v Bundesligi v sodnikovem dodatku prvega dela, nato pa takoj na začetku drugega dodal še enega za 15. gol v sezoni. Poljak se je kot tretji v Bundesligi povzpel prek meje 250 golov, pred njim sta le Gerd Müller(365) in Klaus Fischer(268). To je bila tudi končna odločitev, čeprav je Wolfsburg ob koncu še zapretil, a se je z nekaj odličnimi obrambami izkazal Manuel Neuer. Wolfsburg pa je tako doživel prvi poraz v sezoni.

Leipzig, Kevin Kampl je začel v prvi postavi in igral vso tekmo, je nazadnje pri Hoffenheimu iztržil tesno zmago. V prvem delu so bili domači boljši, do odločitve pa je prišlo v 60. minuti, ko je eno redkih priložnosti gostov izkoristil Yussuf Poulsen in jo spremenil v zadetek za dragocene tri točke.