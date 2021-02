Šest golov v Münchnu, a Bayern ni zmagal

Skorajda istočasno z začetkom zaostale tekme 21. kroga je začelo v Münchnu snežiti. Sneg je vse močneje naletaval in že v uvodnih minutah prekril igrišče in pogoji so postajali vse težji. Bayernu, ki ni nastopil v udarni postavi, razmere nikakor niso šle na roko, kar se je videlo že v samem uvodu, ko so gostje po prvem resnem napadu na domača vrata nepričakovano povedli. Asistiral je Manuel Prietl, v polno pa zadel Michel Vlap. Igralno pogoji so bili kot nalašč za gostujočo ekipo, ki je v bavarsko prestolnico dopotovala s slabimi možnostmi za pozitiven rezultat, a jim je na roko šla tudi utrujenost gostiteljev, zaradi obveznosti na klubskem SP v Katarju, kjer so tudi osvojili laskavo lovoriko. Domači so po prejetem zadetku sicer prevzeli "totalno" pobudo, a niso bili "pravi". Zato pa so gostje iz Bielefelda, ki so do tekme v Münchnu dosegli skupno najmanj zadetkov v ligi, le 15 (toliko kot Schalke s tekmo več) in se krčevito borijo za obstanek v Bundesligi, sredi prvega polčasa zadeli še enkrat. Tokrat ob prekinitvi. Po kotu in podaji Vlapa je bil z glavo najvišji Amos Pieper. V nadaljevanju so bile delovne razmere na travniku precej boljše in tudi Bayern je prišel do sape.