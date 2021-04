Nagelsmann tudi uradno v Bayern, Leipzigu se obeta rekordna odškodnina

Trenutni trener RB Leipziga Julian Nagelsmann ima sicer pogodbo sklenjeno do leta 2023, predčasna prekintev pogodbe bo precej drago stala Bayern. Koliko bodo morali plačati Bavarci, ni znano, dejstvo pa je, da bo 33-letni Nagelsmann službo pri Bayernu prevzel 1. julija 2021, petletna pogodba pa traja do poletja 2026, so zapisali na klubski spletni strani. Po (neuradnih) podatkih nemških časnikov bo prestop nemške nogometne prvake stal med 20 in 30 milijonov evrov, kar je izjemno visoka odškodnina, kar se tiče trenerjev. Zanesljivo bo presegel rekord nemške lige, verjetno pa tudi, kar se tiče evropskega nogometa.

"Nikoli nisem skrival, da sem navdušen nad trenerskim položajem pri Bayernu in da bi se z veseljem lotil tega dela, če bi se pojavila ta enkratna priložnost," je dejal bodoči trener bavarskega moštva.

Dosedanji rekorder Bundeslige, kar se tiče odškodnine, je trener Adi Hütter, ki se je iz Eintrachta k Borussii Mönchengladbach preselil za 7,5 milijona evrov. V evropskem klubskem nogometu pa je na vrhu Andre Villas Boas, ki je iz Porta k Chelseaju pred desetimi leti prestopil za 15 milijonov evrov, poročajo nemški časniki. Nagelsmann je poleti leta 2019 iz Hoffenheima za pet milijonov evrov prestopil k Leipzigu, tako da bo moštvo, v katerem igra tudi Kevin Kampl, pri tem dobro zaslužilo.

"Julian Nagelsmann predstavlja novo generacijo trenerjev. Kljub svoji mladosti za seboj izjemno kariero. Prepričani smo, da bomo z Julianom Nagelsmannom gradili na velikih uspehih v zadnjih nekaj letih," je dejal predsednik kluba Herbert Hainer in se zahvalil tudi dosedanjemu trenerju: “V imenu Bayerna bi se izrecno zahvalil Hansiju Flicku. Našo ekipo je v težki fazi prevzel leta 2019 in nato osvojil šest naslovov, sedmi bo kmalu sledil. Vedno bo imel svoje mesto v zgodovinskih knjigah Bayerna. Želimo mu vse dobro v prihodnosti."

Slovo od moštva je že pred časom napovedal sicer zelo uspešni trener Hansi Flick. Tako je 56-letnik lani Bayern popeljal do zmagoslavja v Ligi prvakov, ter osvojil, kot omenjeno, še vrsto pomembnih lovorik. V tej sezoni je Bayern le za gol v četrtfinalu LP izpadel proti PSG-ju. Flick, ki je imel pogodbo še za dve sezoni, naj bi se preselil na klop nemške članske reprezentance, po EP naj bi zamenjal dosedanjega selektorja elfa Joachima Löwa.

"Zame bosta zadnji dve leti nepozabni. Trener ni nič brez svoje ekipe in imel sem srečo, da sem v Münchnu srečal fantastične igralce in osebje in trenersko ekipo, ki so dosegli neverjetne stvari. To ni prazen stavek, ko rečem, "Bilo mi je v veliko čast." Družini FC Bayern želim najboljše za naprej," pa je med drugim dejal Flick, ki še ni opravil naloge do konca, čaka ga še zaključek državnega prvenstva, kjer je Bayern v vodstvu pred prvim zasledovalcem Leipzigom, razlika je sedem točk.