Bayern leto začel s porazom na domači Allianz Areni

Tudi nemški nogometaši v državnem prvenstvu so se vrnili na igrišča po prazničnem premoru. Na sporedu je 18. krog, prvi v letu 2022. Glavnina tekem bo na sporedu v soboto, uvodno tekmo pa sta v Münchnu že danes odigrala Bayern in Borussia Mönchengladbach. V bavarskem taboru so imeli veliko težav z okužbami v moštvu, nekaj tudi zaradi poškodb, zato je moral trener Julian Nagelsmann kar precej spremeniti udarno zasedbo. Tako so manjkali tudi Manuel Neuer, Kingsley Coman, Leroy Sane, Dayot Upamecano, Leon Goretzka.

Enajsterica gostov je izgledala takole: Yann Sommer, Matthias Ginter, Nico Elvedi, Tony Jantschke, Luca Netz, Christoph Kramer, Florian Neuhaus, Kouadio Kone, Stefan Lainer, Breel Embolo, Lars Stindl.

Domači trener Nagelsmann pa je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Sven Ulreich, Benjamin Pavard, Joshua Kimmich, Niklas Sule, Malik Tillman, Jamal Musiala, Marc Roca, Serge Gnabry, Marcel Sabitzer, Thomas Muller, Robert Lewandowski. Da se na poljskega golgeterja trener vedno lahko zanese, je Robert Lewandowski dokazal v 18. minuti, ko je povedel Bayern v vodstvo. Kazalo je, da bodo gostitelji (pred praznimi tribunami) ne glede na težave rutinirano opravili svojo nalogo, a ni šlo po načrtih v nadaljevanju prvega polčasa.

Le štiri minute so potrebovali nogometaši Borussie, da so prešli v vodstvo z dvema zaporednima goloma. Najprej je bil v 27. minuti uspešen Florian Neuhaus, v 31. pa je zadel še Stefan Lainer, videti je bilo, da bi pri obeh golih lahko bolje posredoval vratar Bayerna Sven Ulreich. Zadnji ligaški poraz so Münchenčani doživeli lani novembra proti Augsburgu.

V drugem polčasu je sledil močan pritisk Bayerna in vratar Yann Sommer je bil junak Borussie, saj je branil izvrstno, medtem ko so gostitelji zapravljali priložnosti. Domači trener je opravil nekaj menjav, a ni pomagalo. Omeniti velja nastop Paula Wernerja, ki je s 16 leti in 15 dnevi postal najmlajši igralec Bayerna, ki je nastopil v Bundesligi. Tekma se je končala brez rezultatske spremembe, Bayern je zabeležil šele drugi domači poraz v sezoni in tretjega v skupnem seštevku v prvenstvu, Borussia pa se je veselila treh točk in prestižne zmage. Ne glede na poraz, Bayern še vedno zanesljivo vodi na lestvici.