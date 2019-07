Bayernov šef odločen: V novi sezoni pričakujem korak naprej v Ligi prvakov

Čeprav glavnemu trenerju münchenskega Bayerna Niku Kovaču ameriška turneja ni ravno po godu, pa izvršni direktor Karl-Heinz Rummenigge poudarja, da ob nogometnem obstaja tudi zelo pomemben poslovni del kluba, ki ga je potrebno spoštovati.



"To je zelo dobra izkušnja za naše mlajše nogometaše, da opravijo malce drugačen tip priprav, ki se odvija na drugem kontinentu z določeno časovno razliko. V takšnih situacijah se pokaže stabilnost značaja vsakega posameznika; potrebno se je tako rekoč čez noč prilagoditi na deveturno razliko, drugačne podnebne razmere in ne nazadnje spremeniti ritem vsakdana. Vsi trenerji, ki so bili z nami v zadnjem obdobju, so opravili ta del priprav v ZDA. To ni nič novega, preprosto je potrebno sprejeti določena pravila igre, se prilagoditi in iz vsake situacije izvleči največ karseda," je za nemški Sport Bild uvodoma dejal Rummenigge in v nadaljevanju izrazil zaupnico trenerju Kovaču.