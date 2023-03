Bayernu spodrsnilo proti Bayerju

Nogometaši Bayerna so na tekmi 25. kroga nemške Bundeslige na gostovanju pri Bayerju iz Leverkusna izgubili z 2:1. Na lestvici so tako ostali na drugem mestu, kjer za točko zaostajajo za Borussio iz Dortmunda. Union iz Berlina pa je z 2:0 premagal Eintracht iz Frankfurta in se (vsaj začasno) povzpel na tretje mesto.

Na poznopopoldanski tekmi sta se pomerila Bayern in Bayer Leverkusen. Bavarci so lovili vrnitev na vrh lestvice, kamor se je po sobotnih tekmah prebila Borussia Dortmund. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Za vodstvo Bayerna je v prvem delu poskrbel Joshua Kimmich, a so se domači vrnili v igro v 55. minuti , ko je po ogledu posnetka sodnik spremenil odločitev, razveljavil rumen karton za simuliranje in dosodil enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Exequiel Palacios. V 75. minuti pa se je skorajda ponovila scena ob prvem zadetku: sodnik je sprva ob padcu Amina Adlijha v kazenskem prostoru pokazal, da gre za zaigran prekršek, po posredovanju VAR-a pa spremenil odločitev in dosodil še en strel z bele točke, spet pa je bil uspešen izvajalec argentinski vezist Palacios. icon-expand Exequiel Palacios FOTO: AP Palacios je tako postal šele tretji nogometaš Bayerja, ki je na eni tekmi Bundeslige uspešno izvedel dve enajstmetrovki. Pred njim je to uspelo še Ulfu Kirstenu (2001 proti Stuttgartu) in Dimitarju Berbatovu (2006 proti Kaiserslauternu). icon-link Statistika tekme Bayer - Bayern FOTO: Sofascore.com Že pred tem pa se je Union Berlin spet zavihtel na mesta, ki vodijo v Ligo prvakov. Med junaki berlinske zmage je bil tokrat Rani Khedira, mlajši brat nekdanjega nemškega reprezentanta Samija Khedire, ki sicer redko dosega zadetke, danes je dosegel šele sedmega na 194 tekmah Bundeslige. Zmago Uniona pa je potrdil Kevin Behrens v drugem polčasu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Že v soboto so nogometaši iz Leipziga v Bochumu izgubili z 0:1. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za Leipzig igral celo tekmo. Dortmundska Borussia je povozila Köln, po zmagi s 6:1 pa se je zavihtela na prvo mesto. Tam je ostala tudi po današnjih tekmah. Zdaj ima 53 točk, Bayern je po današnji ničli ostal pri 52, Union je zdaj pri 48. Sledita Freiburg in Leipzig s 46 in 45, a Freiburg bo svojo tekmo tega kroga še igral, zvečer se bo pomeril z Mainzem. Izidi 25. kroga nemške Bundeslige: - petek, 17. marec: Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 2:2 (0:0) - sobota, 18. marec: Augsburg - Schalke 1:1 (0:0) Hoffenheim - Hertha Berlin 3:1 (2:0) Stuttgart - Wolfsburg 0:1 (0:0) Bochum - Leipzig 1:0 (0:0) (Kevin Kampl je igral celo tekmo za Leipzig) Borussia Dortmund - Köln 6:1 (4:1) - nedelja, 19. marec: Union Berlin - Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0) Bayer Leverkusen - Bayern München 2:1 (0:1) 19.30 Mainz - Freiburg