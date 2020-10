Bayernu že peta lovorika v 2020, a bo težko ujel Barcelono

Münchenski Bayern deluje (skorajda) brez napake. Navijače je sicer malo zaskrbel zadnji visoki poraz v Bundesligi (proti Hoffenheimu), a so se Bavarci hitro vrnili na zmagovalni tir. Kot kaže, so se le pripravljali na pomembnejšo tekmo, kot je bila tekma v prvenstvu, za nemški superpokal. Izid je bil tesen, Bayern pa je slavil novo, že peto osvojeno lovoriko v letu 2020. V Münchnu so s 3:2 premagali velikega tekmeca Borussio Dortmund in po naslovu državnih in pokalnih prvakov in naslovov v Ligi prvakov in Uefinem superpokalu v vitrino pripeljali še nemški superpokal.

Gre za izjemne dosežke, vse naslove jim je uspelo osvojiti pod vodstvom trenerja Hansija Flicka. Ta še ni dolgo na bavarski klopi, vajeti je prevzel konec lanskega leta, moštvo pa je vodil (šele) na 40 tekmah. Flick kljub lovoriki ni bil pretirano zadovoljen: "Ni bilo lahko, še posebej v drugem polčasu. Vodili smo z 2:0, potem smo si sami brez razloga otežili delo. Šteje le to, da smo zmagali. Vse ostalo bomo morali popraviti do naslednje tekme."