Tekma življenja

Oakim Maehle je ob koncu prvega polčasa uvodne tekme skupine med Dansko in Finsko podal žogo na nogo Cristiana Eriksena. Nogometaš Interja jo je sprejel in hitro vrnil. Takoj po dotiku se je zgrudil na tla, saj naj bi doživel srčni zastoj. Nogometni svet se je zaustavil. Kar nekaj sekund je minilo, da so igralci na terenu in navijači na tribunah doumeli, kaj se je pravzaprav zgodilo, nato pa je nastopila grobna tišina. Vsi so obstali, razen enega. Njegovo ime je Simon Kjaer. Kapetan danske reprezentance je v tem trenutku stekel k Eriksenu, ki je nepremično ležal na travniku. Kjaeru je s primerno reakcijo uspelo preprečiti, da bi si Eriksen v nezavesti morebiti pregriznil jezik, ki ga je Kjaer nato postavil na pravo mesto in preprečil hujši zaplet. Medtem ko je ves svet gledal šokantno sceno na igrišču, je Kjaer ostal zbran in pomagal soigralcu v teh ključnih trenutkih, ki so minili po tragičnem dogodku v 43. minuti tekme, vse do trenutka, ko je glavni sodnik Anthony Taylor zdravniški službi pomahal, da lahko priteče na igrišče. Po prihodu zdravniške službe so igralci na nagovor kapetana Kjaera sklenili krog okoli Eriksena, da bi fotografom in snemalcem preprečili, da v svet pošljejo trenutke agonije ... "To gesto so pozdravili tudi navijači, ki so nemudoma zaploskali," pišejo svetovni mediji, pozitiven odziv pa je moč zaslediti tudi na družbenih omrežjih.

Objokano dekle ni moglo do Eriksena



Potrebnih je bilo nekaj minut, da so člani zdravniške službe končali z reanimacijo in postavili nogometaša na nosila. Te minute je zaznamovala Eriksenova punca Sabrina Kvist Jensen, ki je objokana pritekla na igrišče, saj je želela priti do svojega partnerja. Najprej so jo pričakali člani varnostne službe na stadionu, ki je niso spustili naprej, nato pa jo je prevzel kapetan Kjaer in jo začel tolažiti. Objel jo je in pomiril v teh zanjo morebiti celo najtežjih trenutkih življenja.