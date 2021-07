Rožman: Če potegnemo črto, smo zabeležili dve lepi zmagi

Uspešen začetek sezone za Mariborčane, ki so še z drugo zmago z 1:0 napredovali v drugi krog evropske konferenčne lige. Tudi v Armeniji se je končalo z debitantskim golom, tokrat je bil mož odločitve Danijel Šturm. "Čestitke igralcem in zahvala navijačem, ki so nas prišli spodbujat na tako oddaljeno gostovanje. Prvi polčas ni bil najboljši z naše strani, nismo imeli takšnega nadzora, kot smo si želeli. Med odmorom smo se zbrali, umirili in se vrnili na igrišče na precej višji ravni. Pričakovali smo dvoboj s fizično ekipo, kar smo videli že v Mariboru, a ko potegnemo črto, smo zabeležili dve lepi zmagi. Veseli smo, da smo mrežo ohranili nedotaknjeno, nedvomno pa je v naši igri še dovolj prostora za napredek," je za uradno spletno stran kluba dejal trener Simon Rožman.