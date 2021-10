Courtois se pritožuje, da je vse skupaj prenaporno? Vprašajte delavce za strojem

"Nismo roboti. Posledici vse bolj polnega koledarja sta le večje število tekem in več poškodb. A to nikogar ne zanima. Če ne bomo o tem spregovorili, se bo ta trend le nadaljeval," je med drugim v burni izjavi izdavil nekdanji vratar Genka, Chelseaja in madridskega Atletica Thibaut Courtois. Odziv na njegove besede ni bilo treba dolgo čakati. Spomnimo, Belgija je v nedeljo proti Italiji izgubila tekmo za tretje mesto z 1:2, vratar madridskega Reala pa jo je že pred dvobojem označil kot "nepotrebno". Nič drugače ni bilo po porazu proti azzurrom. A da je včasih bolje najprej premisliti, nato pa kakšno pametno reči, je poudaril tudi izkušeni italijanski nogometni strokovnjak Renzo Ulivieri. Nekdanji trener številnih klubov na Apeninskem polotoku, uspešni nogometni menedžer, sedaj pa že nekaj let predsednik Združenja trenerjev v Italiji, je bil, podobno kot Belgijec, brez dlake na jeziku. "Prihajam iz San Miniata. Tukajšnja regija je preplavljena s tovarnami. Poznam veliko delavcev, ki delajo za stroji, pa se ne pritožujejo," je sprva za italijanske medije dejal izkušeni 70-letni strokovnjak. "Veliko jih je, vprašajte njih, kaj pomeni utrujenost," je bil brez dlake na jeziku Ulivieri. "Če se mu ne ljubi igrati, je to druga pesem. ampak utrujenost? Dajte no, bodite resni. Kakšna utrujenost. Fantje sploh ne vedo, kaj pomeni prava izčrpanost."