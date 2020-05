Junak zmage Bayerna: Lob? Trenerji so mi svetovali, da poskusim ...

Poteza tekme se je "zgodila" v zaključku prvega polčasa. Igrala se je 43. minuta ko je vezist Bayerna Joshua Kimmich zlob-udarcem matiral čuvaja mreže mreže dortmundske Borussie, Romana Burkija. S tem je "enota" trenerja Hansija Flickamorda naredila že odločilni korak k novi zvezdici, že 30. po vrsti. Prednost na tabeli naenkrat znaša sedem točk v korist Bavarcev, do konca sezone pa je še šest krogov. "Očitno naš strokovni štab ničesar ni prepustil naključju, saj so nas v pripravi na tekmo opozorili tudi na to, da njihov vratar Roman Burku rad stoji malce iz gola. Tudi zato sem ob koncu prvega polčasa poskusil z lobom," je Bildu priznal junak tekme Kimmich in takoj priznal.