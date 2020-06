Borussio po novem porazu čaka zahtevno delo v boju za LP: 'Trenutek nezbranosti in vse je šlo k vragu'

Kot prva sta se v 30. krogu nemške Bundeslige pomerila doslej osmouvrščeni Freiburg in četrtouvrščena Borussia Mönchengladbach. Slavili so gostitelji, edini gol je v nadaljevanju dosegel Nils Petersen, ins e utrdili v zlati sredini prvenstvene lestvice. Veliko bolj nemiren zaključek prvenstva čaka Borussio iz Mönchengladbacha, ki je nazadnje zmagala pred petimi tekmami, sedaj pa že nekaj časa išče pot iz rezultatske krize. Zeleno-beli v času ponovnega zagona nemškega prvenstva po skoraj trimesečni pavzi sploh še niso zmagali. "Odigrali smo dober, morda celo odličen prvi polčas, ko bi enostavno morali zabiti kakšen gol. nadaljevanje je bilo z naše strani precej bolj klavrno in brez vsebinsko. Škoda zapravljenih priložnosti iz prvega dela. Gostitelji so nato iz prekinitve zabili, mi pa smo se nato do konca tekme lovili in nismo proizvedli nič pametnega. Slabo smo odigrali drugih 45 minut," se je pridušal vratar Borussie Yann Sommer. "Vložili smo veliko truda in želje v tekmo, pričakovali ugoden izid ter upali na zmago, nato pa je trenutek nepazljivosti, oziroma nezbranosti odločil tekmo v prid nasprotnika," je še dodal 31-letni Švicar na vratih legendarnega nemškega kluba.