Chelsea za Havertza nudi 80 milijonov, a Bayer zahteva še dvajset več

Za nakup Tima Wernerja in Kaija Havertza je v najboljšem položaju po poročanju različnih britanskih in nemških medijev londonski Chelsea, ki se je februarja okrepil z Ajaxovim krilnim napadalcem Hakimom Ziyechom (40 milijonov evrov), prejšnji mesec pa je pogodbo z modrimi podaljšal tudi srednji napadalec francoske reprezentance Olivier Giroud.

Še ne 21-letni član Bayerja iz Leverkusna je tarča skoraj vseh največjih evropskih nogometnih velikanov. A prednjači en. Po poročanju otoških in nemških medijev je najbolj zagrizel londonski Chelsea, ki je pripravljen takoj odšteti 80 milijonov evrov na Bayerjev račun, a vodstvo lekarnarjev zahteva še dvajset milijonov več. Havertzu sicer pogodba z Bayerjem poteče junija 2022. " Točno 100 milijonov evrov bo zadovoljilo vodstvo kluba in niti cent manj ," sporoča nemški Bild . Havertz, ki z lekarnarji v končnici Bundeslige lovi preboj v Ligo prvakov za naslednjo sezono, je v tej sezoni dosegel 15 golov in ob tem dodal še devet asistenc. " Poudariti je potrebno, da je po vnovičnem zagonu Bundeslige Havertz zabil kar pet golov. Fantje v odlični formi, zabija na vsaki tekmi, " je še "opazil" Bild .

Nemški časnik poudarja, da bo Chelsea na letošnji nogometni tržnici med najbolj aktivnimi, saj je zadnja dva prestopna roka zaradi Fifine prepovedi preskočil. "Poleg Havertza se je Chelsea že bolj ali manj dogovoril s Timom Wernerjem, tako da utegne v prihodnje napadalni tandem Londončanov tvoriti mladi nemški dvojec. pravzaprav gre za najbolj vroča napadalca ta hip na stari celini," pišejo Otočani, ki še poudarjajo, da je Werner v tej sezoni nemškega prvenstva zabil že 25 golov in je dal vedeti, da ga v prihodnji sezoni ne zanima igranje v Nemčiji, tudi v dresu Bayerna - ne. Chelsea je po informacijah uglednih nemških športnih medijev že dogovorjen za prestop 24-letnika po koncu sezone v Nemčiji in Angliji, ki bo s šestkratnimi angleškimi prvaki podpisal pogodbo do konca sezone 2024/25. Zaslužil pa bo okoli 220.000 evrov na teden. Londončani so po navedbah nekaterih nemških športnih medijev že obvestili Nemce, da bodo plačali med 55 in 60 milijonov evrov odškodnine ....