Ačimović ambiciozno o ciljih na EP: Preboj v zaključne boje

Največji nogometni dogodek v Sloveniji se nezadržno bliža. Konec marca 2021 se bo v Sloveniji in na Madžarskem pričelo UEFA evropsko prvenstvo do 21 let, prvič s šestnajstimi udeleženimi moštvi. Otvoritvena tekma turnirja bo odigrana v Mariboru, finalna pa v Ljubljani. Prvi večji dogodek evropskega prvenstva bo uradni žreb skupin, ki bi sicer moral biti v Ljubljani, a je epidemija koronavirusa posegla v prvenstvo že v samem začetku. Ples kroglic bo tako čez teden dni na sedežu Evropske nogometne zveze (UEFA) v Nyonu, 10. decembra s pričetkom ob 12:30 uri. Žreb bo potekal brez gostov, ki so sicer stalnica Uefinih dogodkov ob podobnih priložnostih. Skupini A in C bosta odigrani na Madžarskem, medtem ko bo tekme skupin B in D gostila Slovenija. Velika čast otvoritvene tekme bo pripadla varovancem Mileta Ačimovića s tekmo 24. marca v Mariboru, nasprotnik Slovenije pa bo ena izmed dvanajstih reprezentanc, ki jo Sloveniji lahko nameni ples kroglic. "Na evropskem prvenstvu ni slabih nasprotnikov. Čaka nas izredno težka skupina, saj se bomo ne glede na žreb udarili z najboljšimi reprezentancami v Evropi. Šli bomo iz tekme v tekmo, vsekakor pa je en cilj, ki si ga lahko zastavimo, preboj v zaključne boje. To bi pomenilo, da bi nas naši gledalci lahko spremljali tudi v drugem delu prvenstva v juniju," je o ciljih za NZS spregovoril Ačimović.