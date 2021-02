Jarc: Začeli smo prenovo reprezentance

Selektor Borut Jarc je zbral igralke, ki imajo jasne in visoke cilje."To je jasno: končujemo uspešne kvalifikacije, ki jih želimo skleniti z zmago in tako dodati še tri točke v že tako dober zbir točk. Z druge strani pa imamo lepo priložnost, da lahko z golom, dvema ali tremi več postanemo reprezentanca, ki bo druga v skupini po številu doseženih golov,"za uradno spletno stran NZS pred dvobojem poudarja selektor Jarc, ki je točno pred tremi leti obelodanil seznam igralk za sploh prvo tekmo (proti Srbiji, 4.3. 2018), ko je vodil žensko člansko reprezentanco. Ob tem se je v pogovoru za spletno stran NZS spomnil na leto 2018 in začetke dela v ženski članski reprezentanci. "Začeli smo prenovo. Nekaj drugače smo postavili zadeve pred tremi leti. Daleč od tega, da so bile prej postavljene slabo. A smo naredili drugačen pristop, drugačno spoštovanje do te reprezentance in temu primerno postavili že na začetku cilje dokaj visoko. Nismo pričakovali, da se bodo igralke tako hitro pozitivno odzvale na kvaliteto dela in kvaliteto igre. To nas je malce presenetilo. Ampak to sovpada s tem, da lahko razmišljamo, da smo jutri lahko še boljši,"ambiciozno napoveduje Jarc, ki ima morda še največ skrbi zavoljo tega, ker manjkata obe centralni branilki Sara Agrežin Lana Golob, a Jarc napove, da bo rešitev razkril na dan tekme.