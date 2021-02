Slovenke do vrha napolnile mrežo Estonk

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je z visoko zmago proti Estoniji – 9:0 je bilo v Talinu – sklenila kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2022. K izdatni zmagi so po dva gola prispevale Mateja Zver, Lara Prašnikar ter Zala Vindišar, po enega pa so dodale Ana Milović, Mateja Klopčič in Dominika Čonč.

Izbrana vrsta selektorja Boruta Jarca je premoč v prvem polčasu kronala z dvema krasnima zadetkoma. V 31. minuti je z dobrih 20 metrov pomerila Dominika Čonč in mojstrsko zabila v zgornji desni kot. V 44. minuti se je med strelke vpisala kapetankaMateja Zver, ki je izvrstno izvedla prosti strel z leve za vodstvo 2:0. V nadaljevanju se razmerje moči na terenu ni spremenilo, Slovenija pa je izdatno napolnila mrežo domačink. Ob pogledu na lestvico skupine 1 je jasno, da je Slovenija premogla drugi napad skupine (31 doseženih golov, drugouvrščena Rusija, ki gre v dodatne kvalifikacije, je dosegla 23 golov, zmagovalka skupine, Nizozemska, pa 45). Slovenija z uradnimi tekmami nadaljuje jeseni, ko bo začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo leta 2023 potekalo v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Izid, kvalifikacije za EP 2022, ženske, zadnja tekma:

Estonija –Slovenija 0:9 (0:2)