BBC: Abramovič naskrivaj kupoval lastniške deleže v pogodbah igralcev

Gre za prakso, ki so jo v angleški premier league prepovedali leta 2008, vendar je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) takšen način poslovanja pri prestopih igralcev uradno na mednarodni sceni prepovedala šele leta 2015. Roman Abramovič je kupoval deleže pogodb igralcev klubov, ki niso bili klubi, katerega lastnik je bil, zato se je, denimo, lahko zgodilo, da je imel leta 2014 na tekmah lige prvakov med Chelseajem in Sportingom v Lizboni in na Stamford Bridgeu na igrišču celo 12 svojih igralcev, navaja BBC. Kot uradno anonimni lastnik, skrit za "off-shore družbo", je klubom posojal denar za nakupe igralcev. Leiston Holdings naj bi prek spornih nakazil s Cipra prišel do sredstev v višini 156 milijonov ameriških dolarjev, ki so bili po ugotovitvah finančnih analitikov namenjeni za investicije v lastništva igralcev prek tako imenovanega tretjeosebnega lastništva. Abramovič je bil, kot navaja BBC, polovični lastnik "ekonomskih pravic" perujskega nogometašaAndreja Carrilla, ki je v ligi prvakov kot član Sportinga zaigral proti Chelseaju. Ruski milijarder, ki velja za enega najbogatejših Zemljanov, je Sportingu pomagal financirati njegov nakup iz perujske Alianze Lime, v pogodbi pa so bile skrite številne klavzule. BBC opozarja, da bi Sporting moral, če bi bila ponudba za prestop Carrilla vredna več kot šest milijonov evrov in je Sporting ne bi sprejel, plačati Leistonu 45 odstotkov vrednosti ponudbe. Sporting se je strinjal, da bo Leistonu plačal "pristojbino za tveganje" v višini več kot 127.000 evrov za vsako sezono, ki jo je Carrillo igral za klub. Računi portugalskega kluba so pokazali, da je Leistonu v sezoni 2014/15 dolžan 2,6 milijona evrov.

V Abramovičevem fondu nogometašev naj bi bilo še nekaj znanih imen, kot je, denimo, nekdanji veliki up srbskega nogometa Lazar Marković, ki je bil kot član Benfice v delnem lastništvu Benfice. V tem okviru se omenja še dva nekdanja Sportingova igralcaGaela Etocka in Valentima Violo.

Abramovičeva predstavnica je zaBBCpovedala, da ruski oligarh pri tem v tistem času ni kršil nikakršnih pravil.