Prihodnost nogometa: 20-minutne tretjine in 'hokejske' menjave?

"Tako da lahko pričakujemo veliko spočitih nog, dinamično taktiko v vsaki tretjini in na splošno navdušujoče tekmovanje. Trenerji in zdravniška služba bodo imeli takojšen dostop do biometričnih podatkov igralcev, uporabljali pa bodo pametne pripomočke za nadzor kondicije igralcev v spremenjenih podnebnih razmerah leta 2050."

Brez podaljškov "Pojavljale so se špekulacije, da se bodo za turnir leta 2050 vrnili 30-minutni polčasi, ura pa se bo ustavila vsakič, ko bo šla žoga iz igre, a format bo enak kot na prejšnjem turnirju v severni Afriki, ko so bile na sporedu tekme trikrat po 20 minut, v izločilnih bojih pa so se tekme ob remiju odločale z enajstmetrovkami," je fiktivni scenarij predstavil BBC .

Nogometaši bodo imeli veliko težav s treningi in transportom, tako da bodo lahko selektorji računali na kader s kar 40 posamezniki, kar bo omogočalo številne rotacije oziroma "hokejske" menjave med samo tekmo. BBC ocenjuje, da bodo takrat lahko odgovorni s pomočjo dresov oziroma za to izdelanih naprav iz sekunde v sekundo spremljali, kdaj se bo posamezni igralec približal stanju, ki bi bilo lahko nevarno za njegovo zdravje (zaradi utrujenosti in/ali vročine), tako da ga bodo lahko hitro zamenjali.

S pogledom v prihodnost so se pozabavali pri britanskem BBC in ugotovili, da si bo v prihodnje največje nogometne turnirje, kot je denimo svetovno prvenstvo v nogometu, ogledalo omejeno število gostujočih navijačev. Večina tekem bo na sporedu ponoči, saj bodo dnevne temperature v marsikaterem delu sveta previsoke. Stadioni bodo zgrajeni tako, da bodo omogočali uravnavanje notranje temperature, za kar bodo seveda potrebovali popolno pokritost, tako da bodo bolj kot na stadione spominjali na gromozanske dvorane.

BBC napoveduje, da bodo po prihodnjem SP v Katarju, ki bo leta 2022, mundiali večkrat na sporedu v različnih letnih časih, k čemur bodo pripomogle tudi številne naravne nesreče, slaba kakovost zraka in ekstremna vročina. Napovedujejo tudi vedno večje število tekem in nezadržno širitev evropskih lig, kar bo privedlo do še bolj natrpanega nogometnega koledarja, ki bo onemogočal zimske izvedbe svetovnih oziroma evropskih prvenstev. SP 2050 bo gostila Kitajska, pravi BBC, turnir pa bo potekal med junijem in julijem s finalnim obračunom 30. julija.

"Turnir bo daljši kot običajno, trajal bo osem tednov, ker je med tekmami več počitka. To omogoča preložitev tekem ob morebitni odpovedi zaradi vročine ali tajfunov, saj je sezona tajfunov na Kitajskem običajno med majem in decembrom, najaktivnejše obdobje pa je med julijem in septembrom,"so zapisali.

Nastopilo naj bi le 24 ekip, kar pomeni tudi manjši ogljični odtis, in sicer v šestih skupinah s po štirimi ekipami.

Domači navijači in 'zeleno' potovanje

"To bo prvi turnir, na katerem bodo vse tekme na sporedu zvečer. To bo državi gostiteljici Kitajski pomagalo pri spopadanju z ekstremno vročino, s katero se bodo spopadali navijači, ki se bodo podali proti arenam. Kitajska je osem ur pred Veliko Britanijo, zato bi se tekme otoških ekip začele ob 13., 15. in 16. uri po britanskem času. Vstopnice bodo prodajali le domačinom. Samo kitajski državljani bodo smeli na tekmo ... Z nekaj izjemami,"dodaja BBC.

Tujci bodo imeli pravico vstopa, samo če bodo lahko dokazali, da so na tekmo pripotovali s katerim od "zelenih" prevoznih sredstev tistega časa, saj poletov v državo in iz nje takrat zaradi boja z onesnaženostjo ne bo. Kljub temu bo na voljo inovativna tehnologija virtualne resničnosti, ki bo omogočala novo izkušnjo gledalcem z vsega sveta. Podobno virtualno bodo gledalce lahko videli in slišali tudi nogometaši na zelenici.

Do leta 2050 že eno prvenstvo na Kitajskem

BBCopozarja, da svetovno prvenstvo na Kitajskem glede na vlaganje v ta šport v zadnjih letih še zdaleč ni zgolj utopična zamisel. Predsednik Ši Džinping je med tako imenovane "tri želje" črno na belem uvrstil tudi željo po organizaciji in celo zmagi na svetovnem prvenstvu do leta 2050.

"Najverjetnejši scenarij je, da bo Kitajska do takrat enkrat že gostila svetovno prvenstvo," so še zapisali in dodali, da "ni nemogoče", da bi turnir skorajda v celoti potekal v ogromnih dvoranah oziroma na pokritih stadionih. To se bo zgodilo, če bodo države predolgo odlašale z odločnejšimi ukrepi v boju z globalnim segrevanjem.

Vzhodna Azija ima že tako obdobja visoke stopnje vlažnosti, ki skupaj s hudo vročino poskrbi za usoden "koktajl", ko gre za šport na prostem. To seveda ni težava za gospodarsko močne države, ki bodo lahko stadione hladile z napredno tehnologijo, medtem ko bodo revnejši deli sveta obsojeni na igranje ponoči ali zgolj v točno določenih mesecih.