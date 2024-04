Aktualnemu slovenskemu nogometnemu prvaku iz prestolnice je v Rogaški Slatini uspelo slaviti po preobratu. Varovanci Zorana Zeljkovića so na zahtevnem gostovanju do vseh treh točk prišli kot prvi prvoligaš v spomladanskem delu sezone (3:2). Mrežo tekmeca so zatresli Raul, Jorge Silva in Admir Bristrić. Med vratnicama je prvič po 8. oktobru stal Matevž Vidovšek, v drugem delu je debitantski nastop vpisal Marko Ristić.

OGLAS

Trener Olimpije Zoran Zeljković FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Strateg nogometašev Olimpije Zoran Zeljković je bil po odigranem srečanju 29. kroga 1. SNL, ko je Olimpija prizadejala sploh prvi spomladanski poraz Rogaški Slatini (3:2), v izjavi neposreden ... "Zelo težka tekma. To smo tudi pričakovali. Letos tukaj ni še nihče slavil, nam je uspelo in cilj je s tem dosežen. Dvoboj je po drugi strani treba čim prej pozabiti in iti naprej, saj smo prvi gol na tekmi dosegli iz nič. Zares kriminalen polčas z naše strani. Nismo se uspeli prilagoditi na razmere. Najdemo lahko nešteto izgovorov, a igrati je treba drugače. Sami smo se spravili v zahtevne situacije in pri tem imeli srečo, da je bil ob premoru izid neodločen. Pozneje je bila predstava z naše strani veliko bolj pragmatična. Zadeli smo še dvakrat in zmaga je zaslužena."

Admir Bristić je zabil gol po skoraj letu dni. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Spregovoril je tudi o igralnih pogojih: "Takšnega nogometa si zagotovo nihče ne želi gledati. Tri točke so vsekakor odličen izplen, vendar s tekmo v Rogaški sem razočaran. Ne vem, zakaj imamo na stadionih zalivanje. Vsi, ki delujemo v tem športu, bi morali zagovarjati gledljiv nogomet. Vse bi morali narediti, da bo temu tako. Razumem taktiko tekmeca, toda povsem suho igrišče v letu 2024 ... Neverjetno. Kolikor vem, je tudi pravilo takšno, da moraš zelenico pred tekmo zaliti. Žoga je posledično hitrejša, tekma postane atraktivnejša. Rad bi, da mi nekdo odgovori na to vprašanje. Rogaški pač ne odgovarja moderen teren, ampak tega se ne bi smelo njih vprašati. To bi moral nekdo določiti. Upam, da bo takšne stvari nekdo videl in slišal, ter da bo naslednjič drugače."

Nemanja Motika, Raul Florucz in Ivan Durdov FOTO: Luka Kotnik icon-expand

O podobi ekipe v drugem delu tekme je v izjavi za uradno spletno stran ljubljanskega kluba, ki trdno drži drugo mesto na lestvici, z velikim točkovnim zaostankom za vodilnimi Celjani, a z lepo presnostjo pred večnimi rivali iz Maribora, še dejal ...

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Tokrat smo bili mi čudni, ker smo igrali tako, kot sicer igrajo naši nasprotniki. Vsi čudno gledajo, ko se začneš obnašati kot oni. Verjamem, da bomo že proti Radomljam pokazali drugačen obraz. Ob takšnih srečanjih je težko izbrati igralca tekme. Nekateri so imeli nevidno vlogo, a so za moj okus odigrali zelo dobro. V tem trenutku bi se raje pogovarjal o tem, da je bila tekma z naše strani odigrana zelo slabo."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Olimpija še upa na ubranitev naslova Zeljković skupaj z varovanci še ni obupal v boju za ubranitev laskavega naslova državnega prvaka. O končnem cilju Olimpije: "Ne bomo se predali in upali vse do konca. Ekipa ima karakter. Za dosego velikih stvari moraš znati izbrati tudi pravi način. Ne gre vselej po isti poti. Vsaka zmaga šteje, se je pa ob vsem skupaj treba zavedati, kako si slavil. Tokrat so bili fantje s klopi odlični. Olimpija ima širino, zato je lažje iti v zaključek dvoboja, ko ostali padajo. Naše menjave so v prvenstvu prinesle največ točk med vsemi. To me izredno veseli, saj je to izrednega pomena za zadnjih devet tekem."

Spregovoril je tudi o odzivu napadalca Admirja Bristrića, ki je odločil srečanje. Mladi reprezentant BiH je zabil po skoraj letu dni ... "Ljudje ne maramo kritik, a Bristrić jo je zelo dobro sprejel. Trdo gara na treningih. Celo z notranjo je udaril. Trener Džengis Čavušević z njim ogromno dela in hvala Bogu, zame lep gol. V teh situacijah moraš ciljati in ne streljati, on je ciljal."