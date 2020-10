Beckenbauer pohitel s čestitko Peleju za 80. rojstni dan

Brazilec Pele, za mnoge častilce nogometne igre najboljši igralec vseh časov, bo v petek, 23. oktobra, praznoval 80. rojstni dan. Njegov nekdanji soigralec pri ameriškem moštvu New York Cosmos in prav tako velikan nogometne igre, Nemec Franz Beckenbauer, mu je že poslal čestitko, ki jo je objavil tednik Bild am Sonntag.

"Najino prijateljsko je čudovito in traja že desetletja, kar mi veliko pomeni," je v odprtem pismu uvodoma zapisal 75-letni "Kaiser Franz", kot so klicali Franza Beckenbauerja, in Pelejaoznačil za najboljšega nogometaša vseh časov. Legenda nemškega in svetovnega nogometa je v odprtem pismu predvsem obudil spomine na čase, ko sta bila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja skupaj s Pelejem soigralca pri moštvu New York Cosmos. 'Vedno sem se lahko zanesel nate'

"Tedaj sem lahko dnevno občudoval tvoje nogometne sposobnosti, še bolj pa si me navdušil daleč stran od igrišča. Vedno sem se lahko zanesel nate, vedno si bil pripravljen pomagati. V zadnjem času imava oba določene zdravstvene težave, zavoljo tega tudi najini stiki niso tako pogosti kot pred leti, a vseskozi mislim nate in na najino lepo prijateljstvo," je med drugim o Peleju zapisal Beckenbauer. Pele je ena najbolj pomembnih športnih osebnosti prejšnjega stoletja. Večino svoje igralske kariere je preživel pri Santosu, v dresu brazilske reprezentance pa je trikrat slavil na svetovnih prvenstvih na Švedskem 1958, v Čilu 1962 in v Mehiki 1970.