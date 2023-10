Beckham po SP leta 1998: Bil je popolnoma zlomljen, klinično depresiven

Po tekmi je pub pred svojimi prostori obesil velikansko podobo zvezdnika, med prvo gostujočo tekmo Manchester Uniteda naslednjo sezono pri West Hamu pa so avtobus moštva obmetavali s kamni in pivskimi kozarci.

Ko je razpravljal o tem, kako je trpel zaradi okrutnega ravnanja okolice, je Beckham rekel: "Želim si, da bi obstajala tableta, ki bi jo lahko vzel in izbrisal določene spomine. Naredil sem neumno napako. Spremenila mi je življenje. Spraševali so me, kako se počutiš, ko si pustil svojo državo na cedilu. Govorili so mi, da sem sramota."

"Bila sva v Ameriki, tik pred tem, da dobiva svojega prvega otroka, in mislil sem, da bo vse v redu, čez dan ali dva bodo ljudje že pozabili. O tem še nikoli nisem govoril, samo zato, ker ne morem. Težko govorim o tem, skozi kar sem šel, ker je bilo tako ekstremno. Kamor koli sem šel, sem bil deležen slabega ravnanja," je razkril zdaj 48-letni Anglež.

"Nisem jedel, nisem spal. Bil sem razsut. Nisem vedel, kaj naj naredim," je v dokumentarni seriji še povedal Beckham.