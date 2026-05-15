Beckham postavil nov mejnik britanskega športa

Skupno premoženje Davida Beckhama in njegove žene Victorie je letos ocenjeno na 1,18 milijarde funtov (1,36 milijarde evrov), so sporočili sestavljavci seznama najbogatejših. Zakonca Beckham sta se zavihtela na drugo mesto na seznamu najbogatejših oseb, povezanih s športom v Veliki Britaniji, premožnejša je le družina nekdanjega izvršnega direktorja formule 1 Bernieja Ecclestona, katerega premoženje je bilo ocenjeno na dve milijardi funtov (2,3 milijarde evrov).

Beckham, ki je leta 2013 sklenil bogato nogometno kariero, je onstran luže solastnik Inter Miamija, ki je z 1,2 milijarde evrov ocenjen kot najvrednejši klub v severnoameriški nogometni ligi MLS. 51-letnik ima tudi donosne pogodbe promotorja številnih blagovnih znamk, med njimi za Adidas in Hugo Boss. Beckham je bil kapetan angleške reprezentance in je v blesteči karieri pri Unitedu osvojil angleško prvenstvo in ligo prvakov, preden je igral za Real Madrid, LA Galaxy, Milan in PSG.