Nogomet

Beckham postavil nov mejnik britanskega športa

London, 15. 05. 2026 15.43 pred 29 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Victoria in David veljata za zelo povezan par, sin pa ju obtožuje konstantnega nadzorovanja.

Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in angleške reprezentance David Beckham je postal prvi britanski športnik, ki se ponaša s premoženjem v višini milijarde funtov oziroma evrov. Gre za lestvico, na kateri je seznam bogatih, upoštevajoč podatke za leto 2026, ki so jih zbrali pri Sunday Timesu.

Družina Beckham
Družina Beckham
FOTO: Instagram

Skupno premoženje Davida Beckhama in njegove žene Victorie je letos ocenjeno na 1,18 milijarde funtov (1,36 milijarde evrov), so sporočili sestavljavci seznama najbogatejših. Zakonca Beckham sta se zavihtela na drugo mesto na seznamu najbogatejših oseb, povezanih s športom v Veliki Britaniji, premožnejša je le družina nekdanjega izvršnega direktorja formule 1 Bernieja Ecclestona, katerega premoženje je bilo ocenjeno na dve milijardi funtov (2,3 milijarde evrov).

Beckham, ki je leta 2013 sklenil bogato nogometno kariero, je onstran luže solastnik Inter Miamija, ki je z 1,2 milijarde evrov ocenjen kot najvrednejši klub v severnoameriški nogometni ligi MLS. 51-letnik ima tudi donosne pogodbe promotorja številnih blagovnih znamk, med njimi za Adidas in Hugo Boss. Beckham je bil kapetan angleške reprezentance in je v blesteči karieri pri Unitedu osvojil angleško prvenstvo in ligo prvakov, preden je igral za Real Madrid, LA Galaxy, Milan in PSG.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Victoria si je premoženje v veliki meri ustvarila z modno znamko, potem ko je slavo sprva dosegla kot članica pop skupine The Spice Girls. Na lestvici najbogatejših se je Beckhamu pridružil sedemkratni svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton, ki je na petem mestu, ustvaril si je bogastvo, ki so ga na lestvici ocenili na 499 milijonov evrov. Golfist Rory McIlroy je sedmi s 373 milijoni evrov.

Med poslovneži, ki sodelujejo v športnih ekipah, je solastnik Manchester Uniteda Jim Ratcliffe padel na skupni lestvici najbogatejših. Njegovo premoženje se je po podatkih sestavljavcev seznama skrčilo za dve milijardi na 15,194 milijarde funtov (17,456 milijarde evrov). Sestavljavci seznama so vrednost Ratcliffovega petrokemičnega podjetja Ineos znižali zaradi "naraščajočega dolga, padajočih prihodkov in izgube v višini skoraj 600 milijonov evrov".

david beckham miljarder premoženje

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoriSušan
15. 05. 2026 16.08
Ni kaj za rečt legenda ki ve kaj dela. Ni pa presenetljivo je že od zmeraj zgedu neverjeten poslovnež. Za povrhu pa ima na svoji strani v svoji ekipi še Messija, Suareza, Albo in Busqetsa. Če imaš na svoji strani najbolše si najbolši tako je in tako bo. Samo naprej.
