Beckham prepričan: Zvezdniki se bodo zlahka odločili za Miami

V pogovoru za ESPNje nekdanji angleški reprezentant in član Manchester Uniteda, Paris Saint-Germaina, AC Milana in Los Angeles Galaxyja dejal, da bodo igralci, kot so Lionel Messi, Cristiano Ronaldoin Neymar, proti Miamiju začeli pogledovati, ko se bodo njihove kariere v evropskem nogometu bližale koncu.

"Ko smo oznanili Miami (ustanovitev kluba, op. a.), je bilo jasno, da se bodo vedno pojavljale govorice o tem, katere igralce bomo pripeljali, pa če je to Ronaldo, Messi, Neymar ... Vedno bo prihajalo do teh govoric. V bistvu verjamem, da to sploh ni težka odločitev za igralce, če sem iskren, saj je tu izjemno,"je privlačnost Floride, ki bi lahko vplivala na pogajanja v prihodnosti, izpostavil Beckham.

"Jasno je, da gre za izjemno mesto, imam občutek, da imamo izvrstno bazo navijačev, vem pa, da je tudi veliko talenta v Miamiju in južni Floridi, tako da mislim, da imamo resnično priložnost. Miami je mesto, ki ima to mikavnost za igralce, ki so igrali v Evropi in so velike zvezde," je dodal.

Neville s seboj prinaša tudi izkušnje z akademije Man. Uniteda

Miami sicer že zdaj računa na nekaj vidnih posameznikov, Argentinca Gonzala Higuaina, Francoza Blaisa Matuidijain Mehičana Rodolfa Pizarra. V minuli zaradi koronavirusa precej oteženi sezoni je Beckhamovo moštvo sicer zasedlo šele deseto mesto v vzhodni konferenci in se v končnici poslovilo na prvi stopnički.

Beckham je s sodelavci nedavno sklenil sodelovanje z dolgoletnim klubskim soigralcem Philom Nevillom, ki je nasledil Diega Alonsa. Beckham se je moral hitro začeti otepati namigovanj, da je Nevillu priložnost ponudil zgolj zaradi prijateljskih vezi, ki sta jih stkala v skupnih letih pri Manchester Unitedu in angleški reprezentanci, a je "Becks" prepričan, da bo nekdanji selektor angleške ženske reprezentance iz igralcev znal iztisniti največ.

"Je tip trenerja, ki bo iz igralcev iztisnil najboljše predstave. Ne bo delal le s člani, dela tudi z mladimi, ki so v klubski akademiji,"je prepričan Beckham."Njegove izkušnje s tem, ko je bil tudi sam del ene najboljših akademij v nogometu pri Manchester Unitedu, ko sva skupaj odraščala, delal je z različnimi trenerji ... Bil je pomočnik Davidu Moyesu pri Manchester Unitedu, bil je pomočnik trenerja pri Valencii (ko je člane vodil njegov brat Gary Neville, op. a.), nato pa je, jasno, postal selektor ženske reprezentance Anglije, kar je bila izvrstna izkušnja, a na trenutke tudi težavna,"je dodal Beckham.