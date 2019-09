Beckham: Sanjska služba? Selektor angleške reprezentance

David Beckham je svoji bogati nogometni karieri branil barve Manchester Uniteda , Real Madrida , Milana , LA Galaxyja in PSG , v dresu z državnim grbom pa je zbral 115 nastopov, 58 od teh v kapetanski vlogi. Na nogometno sceno je stopil kot član slavne "generacije 92", ki so jo poleg priljubljenega Becksa sestavljali še Gary Neville , njegov brat Phil , Paul Scholes , Ryan Giggs in Nicky Butt .

Po slovesu od zelenic se je Beckham začasno umaknil od nogometa, a še vedno ostal aktiven v modnih krogih, v zadnjih mesecih pa se posveča svojemu projektu, ki sliši na ime "Inter Miami". Njegova nogometna ekipa naj bi luč sveta ugledala leta 2020, a bi si lahko 44-letni Anglež bržkone lahko premislil, če bi prišel klic angleške nogometne zveze. Kot je razkril v intervjuju za priljubljeno revijo GQ si Beckham želi v prihodnosti sesti na klop "ekipe njenega veličanstva". "Mislim, da so me nekateri posamezniki v vodstvu FA že videli kot selektorja, zgolj zaradi dejstva, da sem bil kapetan ekipe. A nisem prepričan, da bi bil najboljša izbira. To bi bila zame sanjska služba, saj sem ponosen Anglež, ponosen sem, da sem lahko bil del reprezentance," je svojo željo izrazil Beckham, ki je med 1996 in 2009 na 115 tekmah za angleško izbrano vrsto dosegel 17 zadetkov.

Na svojo priložnost je pripravljen počakati

A bo moral priljubljeni Anglež na svojih pet minut slave še počakati. Stolček se trenutnemu selektorju Garethu Southgateu še ne trese. Na lanskem svetovnem prvenstvu se je Anglija pod njegovim vodstvom prvič po letu 1990 uvrstila v polfinale, letos pa so se v krstni izvedbi Lige narodov razveselili tretjega mesta. "Lahko vam zaupam svoje želje, a moram ostati na realnih tleh. Gareth delo opravlja izjemno dobro. Ekipi je vrnil potrebno energijo, po dolgem času pa so se zedinili tudi navijači. Povezanost, ki jo je čutila celotna država med lanskim SP, je bila res nekaj posebnega," priznava Beckham, ki bo nadobudno spremljal tudi prihajajoče kvalifikacijske obračune. V soboto na Wembley prihajajo Bolgari, tri dni kasneje v Southamptonu gostuje reprezentanca Kosova.