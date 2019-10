Beckham zadovoljen, gradnja stadiona v polnem teku: Inter Miami marca v MLS

Gradnja težko pričakovanega "Freedom Parka" (Park svobode, op. a.) je namreč v polnem teku. Domovanje novonastalega kluba Inter Miami, ki je tudi del pisane ponudbe parka, naj bi tako s pomladjo že sprejel prve obiskovalce. Postavljena je že del železne konstrukcije, pripravljena drenaža, novembra načrtujejo gradnjo tribun. Stadion naj bi sprejel 25 tisoč obiskovalcev. Prav ta številka pa je vzbudila številna negodovanja, nekateri so namreč prepričani, da je sedežev občutno premalo in da bo potrebno stadion kaj kmalu povečati.

Projekt "Freedom Park" bo vključeval tudi nogometno vas s kar enajstimi nogometnimi igrišči, poleg tega bodo vsem obiskovalcem 'parka' na voljo še hotel, trgovine in restavracije. Del parka bo namenjen tudi podjetjem in njihovim pisarnam.

Pri gradnji so lastniki naleteli tudi na kopico težav. Pred mesecem dni so tako analize zemljišča, na katerem naj bi bil stadion zgrajen, pokazale presežne vrednosti nevarnih snovi, in sicer arzena, svinca in barija.