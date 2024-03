Beckham Neymarju: Dobrodošel v Miamiju!

Zdi se, da so številna namigovanja o tem, da bi se čez lužo lahko preselil tudi brazilski zvezdnik Neymar , zabavna tudi za solastnika Inter Miamija Davida Beckhama . Svoje odobravanje je jasno izrazil s fotografijo, ki jo je pred dnevi objavil na družbenih omrežjih. Da sta Messi in Neymar velika prijatelja, je znano že dlje časa, nekdanja soigralca pri Barceloni in PSG-ju pa si očitno želita še kdaj zaigrati skupaj. To je potrdil tudi Brazilec. "Upam, da bova še kdaj lahko igrala skupaj," je prejšnji mesec dejal Neymar. "Leo je krasna oseba, nogometni svet ga obožuje. Mislim, da je zelo srečen in če je srečen on, sem srečen tudi jaz."

Član Al-Hilala sicer trenutno okreva po poškodbi, ki jo je staknil jeseni na tekmi brazilske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Odsotnost z igrišč mu tako ponuja veliko več prostega časa, ki ga preživlja na različnih koncih sveta. Da ima Neymar rad dobre zabave in precej razgibano zasebno življenje, ni skrivnost, zato mu v življenju dolgčas zagotovo ni. V četrtek zvečer so ga ujeli na večerji z Beckhamom in njegovo ženo Victorio. In hitro so se vnele razprave. Oboževalci omenjene trojice MSN so bili takoj pripravljeni na ponovno združitev nogometnih zvezdnikov, kjer bi lahko podoživeli bleščeče čase Barcelonine ekipe. Čeprav je Beckham ob fotografiji pripisal, da so se sestali le na večerji, pa upanje za oboževalce še vedno ostaja.