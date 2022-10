Beckhamov Inter Miami samozavesten, da bo pripeljal Lionela Messija

Če njegovim predstavam dodamo tudi njegovo prepoznavnost in marketinško moč, je jasno, da se za njegov podpis zanima skoraj vsak klub na svetu. Razumljivo je, da bo igralec, ki je pred selitvijo v Pariz v dresu Barcelone preživel dolgih 16 let, svojo naslednjo destinacijo izbral skrbno. Časnik The Athletic poroča, da je med ekipami, ki ga želijo podpisati, tudi prej omenjena Barcelona, kljub vsemu pa naj bi trenutno pogajanja Jorgeja Mesija bila najbolj poglobljena s klubom ameriške lige MLS, Inter Miamijem. Čeprav je David Beckham delni lastnik in daleč najbolj znan član kluba, pogajanja z Messijevim očetom vodita solastnika kluba, brata Jorge in Jose Mas .

Beckham je s svojimi solastniki klub ustanovil leta 2018, z nastopi v ligi MLS pa je Miami začel šele leta 2020, kljub temu so lastniki zelo ambiciozni. Na trenerski klopi trenutno sedi nekdanji igralec Manchester Uniteda in Evertona Phil Neville, nedavno pa so lokalne oblasti odobrile načrte za gradnjo novega stadiona in ostale klubske infrastrukture v vrednosti dobre milijarde evrov. Do januarja se seveda lahko zgodi še marsikaj, a Beckham in njegovi partnerji verjamejo, da so trenutno v odličnem položaju za to, da v svoje vrste pripeljejo enega najslavnejših nogometašev vseh časov.