Beckhamov Miami spet dviguje prah: Mehičani so se pritožili na Fifo

Predstavnik za stike z javnostjo pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) je za ESPNpotrdil, da je krovna nogometna organizacija prejela uradno pritožbo kluba Monterrey. Mehičani še niso pozabili na prestopno sago njihovega zdaj že bivšega vezista Rodolfa Pizarra, potem ko je 26-letnik po dolgem pregovarjanju med Monterreyem in Inter Miamijem le postal novi član novoustanovljenega kluba, čigar solastnik je David Beckham.

Pri Monterreyu so prepričani, da je Inter ravno po zaslugi Beckhama kršil pravila Fife, saj naj bi nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda, Real Madrida, AC Milana, Paris Saint-Germaina in Los Angeles Galaxyja s 26-letnim mehiškim nogometašem večkrat govoril prek videoklica, ko je bil še pogodbeno vezan na Monterrey. Uradno pritožbo so podali 15. februarja, preiskava pa še poteka in Fifa trenutno ni postregla z dodatnimi informacijami.

'Odkar me je poklical ...'

Vse skupaj se je začelo, ko je direktor Monterreya Duilio Davinojavno dejal, da si želi vezista zadržati v klubu. Dodal je, da se mu je pripravljen odpovedati zgolj v primeru plačila polnega zneska odkupne klavzule. Monterrey je nato v izjavi za javnost 12. februarja sporočil, da je Pizarro enostransko prekinil pogodbo, po informacijah ESPNpa je končni znesek znašal okoli 12 milijonov dolarjev (10,74 milijona evrov), kar je skoraj dva milijona dolarjev (1,79 milijona evrov) več od prvotnih zahtev igralčevih zastopnikov.

"Povedal mi je, da si želi računati name. Odkar me je poklical prek videopovezave, je imelo to velik vpliv na mojo končno odločitev," je dan kasneje ob slovesu od domače Mehike povedal Pizarro in morda razkril malce preveč.

Beckham ne bi smel govoriti z igralci

Davino je v kasnejšem pogovoru s televizijo FOX Sports ponovil, da je vsakršno pogovarjanje z igralci, ki imajo veljavno pogodbo, kršitev pravil Fife. Nekaj podobnega si je nedavno sicer denimo privoščila Barcelona, ki jo je zaradi nedovoljenih pogovorov s francoskim napadalcem Antoinom Griezmannomtožil madridski Atletico in na koncu iztržil dodatnih 15 milijonov evrov, čeprav je uradna kazen znašala vsega 300 evrov.

"Skrbi me to glede videoklica. Sicer ne vem, če Beckham pripada upravi kluba, a z igralci, ki imajo pogodbo, ne bi smel govoriti. To je nepravično, krši pravila. Vse je v rokah odvetnikov,"je na Pizarrove poslovilne izjave odgovoril Davino.

Športni direktor Interja Paul McDonough je kasneje zatrdil, da klub ni kršil pravil Fife, že 17. februarja so Pizarra registrirali kot novega nogometaša. Ob debiju kluba v ligi MLS je Mehičan odigral vseh 90 minut in moral priznati poraz proti Los Angeles FC (0:1). Mehiška Liga MX in severnoameriška liga MLS sicer v zadnjem času tesno sodelujeta in bosta igrali v skupnem pokalu (Leagues Cup), pripravili bodo tudi tekmo zvezd med igralci Lige MX in MLS ter še številne druge projekte, ki bodo presegali zgolj nogometne okvirje.