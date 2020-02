Beckhamov največji ulov: Neymar obljubil, da bo igral za njegov Inter

V videu, ki je luč sveta ugledal prek platforme OTRO,je Neymar Jr.spregovoril o "veliki priložnosti", ki jo ima severnoameriška liga MLS za dodaten razvoj, k temu pa bo očitno pripomogel tudi Brazilec sam ‒ in sicer v vrstah novoustanovljenega kluba Inter Miami, čigar lastnik je legendarni vezist Manchester Uniteda, Real Madrida, AC Milana, Paris Saint-Germaina in Los Angeles GalaxyjaDavid Beckham.

NEYMAR

"Rekel sem mu, da bi rad nekega dne igral tam. To je velika priložnost za razvoj nogometa v državi. Že imam pogodbo z Davidom. V nekaj letih bom tam. Skupaj bova, on je moj predsednik," je navihano sporočil Neymar Jr.

'V Miamiju v naslednjih desetih letih'

Beckham je brazilskemu zvezdniku, ki trenutno nosi dres njegovega bivšega delodajalca Paris Saint-Germaina, še navrgel, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo "v naslednjih desetih letih" oblekel dres Interja.

INTER

"Nogomet se v Združenih državah močno razvija in danes imamo priložnost pripeljati velike igralce. Kasneje bom priskrbel kos papirja, da boš lahko podpisal ‒prazen list papirja, in to bo pogodba z Miamijem za naslednjih deset let," je v smehu povedal Beckham, ki je uspel močno nasmejati tudi svojega sogovornika. Nogometna zvezdnika sta si nato segla v roki, Južnoameričan pa je na Beckhamovo vprašanje, če vse skupaj velja, odgovoril z: "Velja!"Uspešen "dogovor" je nato proslavil z visoko dvignjenimi pestmi.