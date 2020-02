Beckhamovih 20 milijonov za Modrića: bo Hrvat sprejel ponudbo za odhod v ZDA?

Z zvezdniškimi okrepitvami, med katerimi naj bi bil tudi dobitnik Zlate žoge in član madridskega Reala Luka Modrić, želi legendarni Anglež oblikovati šampionsko zasedbo, ki bo že v svoji prvi sezoni med elito zmožna osvojitve naslova državnega prvaka v ligi MLS.



Novinarji uglednega madridskega časnika Marca so se v minulih dneh mudili na Floridi, kjer so prišli do zanimivih podrobnosti o ambicioznem projektu, ki se ga je karizmatični David Beckham s sodelavci v Miamiju lotil z eno samo željo: zgraditi moštvo, ki bo konkurenčno za sam vrh že v prvi sezoni med prvokategorniki ameriškega klubskega nogometa. "Že nekaj časa vlagamo velike napore, da bi v okrepili moštvo z zvezdniki svetovnega kova. Ne gre le za velika nogometna imena, temveč je naša želja, da oblikujemo moštvo, ki bo dihalo in delovalo kot usklajena celota. Visokih ambicij oziroma ciljev ne skrivamo, saj želimo že v prvi sezoni osvojiti ligo MLS," optimistično napoveduje trener novoustanovljenega Inter Miamija Diego Alonso, sicer nekdanji urugvajski reprezentant.