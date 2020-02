Beckhamu se smeji: katarski šejki bodo sponzorirali Inter Miami

Nogometaši novoustanovljenega kluba Inter Miami so pred kratkim odigrali prvo tekmo in vknjižili poraz na pripravljalni tekmi z Philadelphio Union. Zato pa je vodstvo kluba doseglo pomembno zmago na sponzorskem področju, sklenili so namreč donosno pogodbo s katarskim letalskim gigantom.

Novoustanovljenemu klubu Inter Miami je uspel velik sponzorski dogovor, s katarsko letalsko družbo so po tednih pogajanj namreč uspeli skleniti pogodbo vredno več kot 216 milijonov evrov. David Beckham po poročanju britanskih medijev želi, da podrobnosti pogodbe ostanejo skrivnost. FOTO: AP Nogometni klub pod vodstvom nekdanjega nogometnega superzvezdnika Davida Beckhama bo svoj debi v MLS dočakal 1. marca, na gostovanju pri Los Angeles FC. Nekaj tednov pred začetkom prvenstva pa moštvo še ni imelo glavnega sponzorja na nogometnih dresih, ta je tako postal Qatar Airways. Pogodba naj bi bila po poročanju britanskih medijev vredna še nekoliko več, Katarci pa so s tem dobili pravico, da odločajo tudi o imenu samega stadiona. Inter Miami je že odigral prvo pripravljalno tekmo in zabeležil poraz proti moštvu Philadelphia Union (2:1). Edini zadetek za novoustanovljeni klub je dosegla najnovejša pridobitev - Mehičan Rodolfo Pizarro. Nogometni klub je pridobil tudi že nekaj navijačev: