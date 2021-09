Bede Amarachi Osuji se vrača na slovenske zelenice, okrepil je zasedbo Kopra

"Navdušen sem, da bom igral v Kopru. Ekipi gre zelo dobro v prvenstvu in naredil bom vse, da bosta tako vzdušje in rezultat tudi po koncu sezone. Prišel sem zato, da pomagam ekipi do zastavljenih ciljev. Nekatere igralce poznam že od prej, v Kopru imam prijatelje in tudi to je eden od razlogov za prihod ter velika prednost ob samem prilagajanju," je povedal Osuji za koprsko spletno stran.

Osuji je pri 16 letih iz Nigerije odšel v Italijo k Parmi, zatem pa je igral za Hondved in Gorico ter vmes za Brda in Tolmin. V prvi slovenski ligi je odigral 119 tekem in vpisal 15 golov ter sedem podaj. Drugi slovenski prvoligaš Celje pa je sporočil, da je sporazumno prekinil pogodbi z Juretom Matjašičem in Stjepanom Vegom.

Matjašič, 29-letni napadalni vezist, se je vrstam Celja pridružil v začetku koledarskega leta in v tem času zbral devet nastopov, s svojim edinim zadetkom za klub pa v osmini finala slovenskega pokala poskrbel, da se je NK Celje prebil v nadaljevanje tekmovanja.

Vego je v Celje prišel iz vrst Interja Zaprešića februarja letos. Levi bočni branilec je svoj debi vpisal v 21. krogu prejšnje sezone proti Domžalam, skupaj pa je zbral pet nastopov v vseh tekmovanjih, eden od teh je prišel v finalu slovenskega pokala proti Olimpiji.