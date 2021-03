'Begunec' Mamić vrača udarec: Naj denar vrneta tudi Modrić in Lovren

Kot poroča hrvaški portal 24sata, ki Zdravka Mamićaoznačuje z besedami"obsojeni begunec" in naslavlja zgolj z začetnicama Z. M., je Mamić novinarsko konferenco ob 13. uri sklical v hotelu s petimi zvezdicami. V mostarskem hotelu naj bi bilo tudi nekaj ljudi, ki so zavzeli svoje položaje blizu snemalcev in "stali kot inventar", kot so zapisali na 24sata. Večkrat naj bi po Mamićevih izjavah tudi zaploskali.

"Smo v moji prvi domovini. Če bom moral v zapor, bom kazen odslužil tukaj," je med drugim dejal Mamić, čigar novinarske konference so v zadnjih letih oziroma desetletjih postale del balkanske nogometne folklore. "Nikoli nisem bil begunec. Bil sem na službeni poti, ko so izrekali in ko so prebrali obsodbo, sem bil jaz v svoji domovini,"je nadaljeval Mamić, ki trdi, da se je nepreklicno odrekel članstvu v skupščini zagrebškega Dinama in zahteval, da ga razrešijo s funkcije svetovalca. S tem naj bi se prekinile vse povezave s hrvaškimi prvaki.

"Možno je, da Dinamo čez tri mesece ne bo več obstajal,"je odmevno nadaljeval Mamić."Letno Dinamo porabi približno 55 milijonov evrov, financira se na osnovi bančnih posojil, tako kot ves svet, posojila pa vrača z obstoječimi prestopi. En remi in Osijek bo končal na prvem mestu. Dinamo v konferenčni ligi nima prihodkov od Lige prvakov, nima imidža igralcev Dinama, nima prodaje, kakršna je bila do sedaj, klub pa gre tako v stečaj. Jaz bom storil vse, da se to ne zgodi, čeprav nisem v Dinamu, takrat pa bodo odgovarjali tisti, ki so to povzročili."

Modrić je denar izplačal članom družine Mamić

Še odmevnejše so bile morda njegove besede o nekdanjih članih kluba Luki Modriću in Dejanu Lovrenu, katerih prestopa v tujino (Tottenham oziroma Lyon) sta bila predmet preiskave, ki je tudi privedla do sodnega procesa. Modrić je sicer v odmevnem pričanju po ocenah Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) lagal v korist Mamiću in odmevno dejal, da se nekaterih podrobnosti svojega prestopa "ne spomni". Mamić ga je v svojem torkovem javnem nastopu tik pred povratno tekmo osmine finala Lige prvakov med Modrićevim Real Madridom in Atalanto (prenos bo na Kanalu AinVOYO) skupaj z Lovrenom sicer javno označil za "sokrivca".

"Denar sem iz Dinama prenesel preko Modrića in Lovrena,"je dodal Mamić."Eden od njiju, konkretno Modrić, ima tudi danes nekaj milijonov evrov na tem računu, ki si ga je na osnovi zasebne pogodbe delil z mano. Modrić je dvignil ta denar in ga izplačal članom moje družine. Če morata brata Mamić vrniti ta denar, potem morata denar vrniti tudi Dejan Lovren in Luka Modrić. Ne naslajam se, želim jima enako, kot želim svojim hčerkam, srečen sem, da nista del tega, sta pa sokriva, denar je pri njiju, denar je v državnem proračunu. Onadva sta na sodišču rekla: 'Da, podpisala sva pogodbe, midva sva dvignila denar.'"